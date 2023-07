Golpean a mujer en kínder de Xicohtzinco

María Isabel N., madre de dos menores de edad del jardín de niños José Guadalupe H. Xochitiotzin, de Xicohtzinco, fue golpeada por Jéssica N. y Verónica N. ante la presencia de paterfamilias y alumnos del tercer año.

La afectada denunció en la Procuraduría General de Justicia del Estado a las dos mujeres por golpes y amenazas.

Sostuvo que la agresión en contra de su persona viola sus derechos humanos y pone en evidencia un momento humillante, ante los ojos de la comunidad escolar.

Responsabilizó a la directora y una docente de permitir violencia física y provocarle lesiones en las cervicales y tabique nasal. Ante lo acontecido solicitó además la intervención de autoridades educativas estatales.

Recordó que sigue sorprendida y preguntándose por qué fue atacada por Jessica N. y su hermana Verónica, “la primera inició sus agresiones empujándome y más tarde me volvió a ver y me preguntó por qué me caía mal, a lo que dije que no era así, que no era importante en mi vida”.

Comentó que repetidamente la golpeó, le jaló los cabellos, le pegó en las costillas, incluso ante la presencia de elementos de seguridad municipal.

Se me fueron encima las dos, me siguieron golpeando y los policías me agarraban de las manos, no me podía defender. Me pegaron con demasiada fuerza con un bóxer y hasta ahora no puedo caminar bien, me duelen las cervicales y tengo desviado el tabique nasal, señaló.

María Isabel N. refirió que una docente en todo momento acompañó a Jessica “y le dijo que me dejara así, después de haberme golpeado”.

La lesionada, al igual que sus padres, pidió que la dejaran en paz, ya que teme por su vida.