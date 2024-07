Gozan adultos mayores de Contla su “eterna juventud”; olvidan los achaques de la edad con actividades en la Casa del Abuelo

Como párvulos en el primer día de clase, todos quieren llegar a la hora exacta para comenzar la rutina de activación física en la Casa del Abuelo de Contla de Juan Cuamatzi, para, según dicen, “sentirse como quinceañeros”.

Ahí, no solo viven su fuente de la eterna juventud, sino también es el lugar donde sueltan el estrés diario o los achaques de la edad, a través de las diferentes actividades que reciben los adultos mayores por parte de personal del gobierno municipal.





El lunes fue de activación física. Acorde a la sesión, algunos llegaron con ropa deportiva, otros con vestimenta de diario, pero no importa porque la intención fue hacer ejercicio para prevenir enfermedades y fortalecer la independencia motora.

Integrantes de la Casa del Abuelo de Contla de Juan Cuamatzi, con sus instructores, que además cuentan con un equipo de pelota tarasca y grupo de danza del Xochipitzahuatl. Armando Pedroza / Colaboración especial

Eso sí, a pesar del sudor y esfuerzo, cada rutina la disfrutaron al máximo, tanto que al finalizar la señora Adela Netzahualt Conde, de 66 años de edad, dijo sentirse como una quinceañera o Josefina Gallardo Pérez afirmó que llegó de 83 años de edad y terminó de 50 años, después de la vitalidad que obtuvo con la activación física.





De esta manera, los adultos mayores disfrutan cada minuto que pasan en la Casa del Abuelo que opera el gobierno municipal que preside el alcalde interino, Adán Hernández Flores.





DE LA ACTIVACIÓN A ECHAR TORTILLAS

De Ixtlahuaca, Juana de la Fuente Gutiérrez llega a la Casa del Abuelo de Contla para ejercitar su cuerpo y su mente. Armando Pedroza / Colaboración especial

No hay día que la señora Juana de la Fuente Gutiérrez, de 74 años de edad, falte a sus sesiones. La vecina de la Sección Décima Ixtlahuaca no acude al menos de que se presente algún imprevisto.





Estar en la Casa del Abuelo, explicó, es rejuvenecer su alma y su mente, después de una vida difícil desde que quedó viuda a los 32 años de edad y sacar adelante a sus siete hijos.

“Aquí nos distraemos, tomamos fuerzas para seguir nuestras labores cotidianas, porque de aquí nos vamos para comenzar a echar las tortillas al comal, porque el ejercicio y las otras actividades que hacemos nos motiva para seguir adelante en nuestras vidas”, dijo la mujer.





Asimismo, Juana de la Fuente recordó otros momentos difíciles que le ha tocado sufrir, como la pérdida de dos de sus hijas, la primera cuando dio a luz a un bebé que actualmente tiene 29 años de edad y creció bajo su cuidado, la segunda falleció durante la fase crítica de la pandemia de Covid-19 en el año 2021.

“Sólo me quedé con una mujer, porque los otros cuatro son varones; pero todos me apoyan para que yo acuda a mis actividades de la Casa del Abuelo, porque saben que aquí nos sirve de terapia para retomar fuerzas, y sí es cierto, porque a mi edad, no me duele nada del cuerpo”, sonrió la integrante del grupo de adultos mayores de Contla de Juan Cuamatzi.





ETERNA JUVENTUD





Alrededor de 80 personas acuden a la Casa del Abuelo, que coordina José Luis de la Fuente Xochitiotzi, con el apoyo de Citlalli Cruz Netzahualcóyotl, quienes ofrecen diferentes actividades los días lunes, miércoles y viernes.

La finalidad, que los adultos mayores ejerciten su cuerpo y mente para una mejor calidad de vida, como lo constató Ignacia Conde Sastré, de 83 años de edad, oriunda de la Sección Segunda, que presumió la vitalidad que tiene después de los ejercicios.

Finalmente, el equipo de la tercera edad de pelota informó que próximamente participarán en una competición en el municipio de Panotla, por lo cual alistan su participación en el auditorio municipal los días martes y jueves de nueve a 11 de la mañana.

El apunte

Alrededor de 80 personas acuden a la Casa del Abuelo; la mayoría son mujeres.