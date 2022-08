Guardianas de generación en generación, preservan mujeres la cultura indígena

Líderes defensoras del medioambiente, perseverantes, trabajadoras y conciliadoras, pero sobre todo generosas, son cualidades de las mujeres indígenas que, además, son parte fundamental en la preservación cultural de los pueblos originarios.

Exposiciones Exponen Arte afromexicano en el Palacio de Cultura en Tlaxcala

El nueve de agosto es celebrado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, no hay mucho que celebrar ni que presumir, dicen. Y es que a menudo sufren discriminación por motivos de género, etnia y estatus socioeconómico.

Continúa leyendo:➡️Indígenas combinan su profesión y sus raíces; luchan por inclusión

Como cada año, llega el ensalzamiento oficial y los discursos, pero “del dicho al hecho hay mucho trecho”, coinciden algunas mujeres y hombres de origen indígena de Tlaxcala.

De los 60 municipios del estado, en 12 tiene mayor presencia la comunidad indígena: Ixtenco, San Pablo del Monte, Contla de Juan Cuamatzi, Acuamanala, Tetlanohcan, Teolocholco, Mazatecochco, Tenancingo, Tlaltelulco, Santa Cruz Tlaxcala, Quilehtla y Ayometla.

Te puede interesar:➡️Día Internacional de los Pueblos Indígenas | Persiste discriminación a los pueblos indígenas

Según los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2020, a nivel nacional de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español.

En Tlaxcala, la lengua náhuatl es la que predomina con un censo de 23 mil 171 hablantes, le sigue el totonaco con mil 910, luego el otomí con 602 y mazateco con 281.

En las comunidades indígenas de Contla de Juan Cuamatzi y Santa Cruz Tlaxcala la mujer ha sido factor esencial en la preservación de las costumbres y tradiciones, aunque la pobreza es un reflejo en su vida diaria.

No dejes de leer:➡️Día Internacional de la Mujer Indígena | Reclaman equidad mujeres indígenas

Ahí, se consideran guardianas y educadoras de los conocimientos que heredan de generación en generación, si bien ya son bilingües, mantienen su comunicación familiar en su lengua originaria.

Rosa Conde Bautista, mujer indígena de la comunidad de Santa María Aquiáhuac, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, recuerda que desde los 18 años comenzó a hablar el español.

Huérfana desde su niñez, tuvo en sus abuelos maternos María Amada Cocoletzi y Carmelo Conde el sostén familiar, quienes le enseñaron las labores del campo y el cuidado del ganado en las faldas de la Malinche.

Continúa leyendo:➡️Perdura discriminación a los pueblos indígenas: Ramos Rosales

Empero, por indicaciones de su abuelo comenzó a dejar a un lado el lenguaje mexicano, como se conoce el náhuatl, y dominó el castellano: Me decidí que como mujer tenía que hablar español porque tenía que salir a comprar y después no me iban a entender, como poder pedir arroz.

Hoy, a sus 82 años de vida, madre de tres mujeres y cuatro hombres, asegura que las visitas al doctor han sido contadas.

Gracias a que desde niña anduve descalza, jugaba y saltaba entre las flores, las abejas me picaban seguido y eso me ayudó a que a mi edad no me duelan las piernas ni me enferme

, asevera.

Lee también:➡️En Contla, sobrevive la medicina tradicional

Eso sí, sabe que actualmente los servicios de salud tienen presencia en gran parte de su municipio, desde el Hospital IMSS-Bienestar hasta las casas de salud, incluso dijo con orgullo que su sobrino Pedro Bautista trabaja en el actual ayuntamiento y es traductor de la lengua indígena.

SÍ HAY DISCRIMINACIÓN

Enfrentamos las barreras de la discriminación, como nos ven no muy bien vestidas nos tratan con la punta del pie –en algunas oficinas- y nos atiendan cuando ellos quieren, es parte de la discriminación que sufrimos, dice Paola Muñoz Bautista, originaria de la comunidad indígena de Guadalupe Tlachco, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Entérate:➡️Buscan preservar lenguas maternas

VESTIMENTA TRADICIONAL

Aunque no se achica ni baja la cabeza, sabe que su origen es la base de la cultura mexicana y porta con orgullo su vestimenta tradicional, además de su deseo de transmitir la lengua náhuatl a las nuevas generaciones.

El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la Asamblea General decidió que se celebre cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el nueve de agosto.

LEE MÁS: ⬇️

Local Con canto, buscan preservar el náhuatl

Municipios Pide Protección Civil de Huamantla evitar riesgos por consumo de hongos