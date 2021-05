Gustavo Jiménez confía en ser la mejor opción

Gustavo Jiménez Romero, candidato a la presidencia de Chiautempan, se dijo al frente de las preferencias electorales en Chiautempan. Además, aseguró que goza de la mejor reputación y simpatía entre los ciudadanos.

El candidato y empresario textil, en poco más de 20 días de campaña, no solo ha ganado la simpatía de los ciudadanos, sino que ante ellos ha firmado compromisos que le dan amplias posiblidades de ganar las elecciones y gobernar bajo los principios de no robar, no mentir y no engañar al pueblo.

A lo largo de sus recorridos, Jiménez Romero destacó el impulso y reconocimiento que dará a la industria textil, sector empresarial que dio origen a este municipio, a través de un museo dedicado a esta rama de la producción, además ofreció trabajar por la reactivación económica de manera transparente, sin corrupción y escuchando a los diferentes sectores de este municipio.

Asimismo, Gustavo Jiménez reconoció ante los ciudadanos que Chiautempan ha crecido de manera desordenada, haciendo obra pero sin escuchar las necesidades de los habitantes, por lo que una de sus propuestas de gobierno es trabajar de la mano de los diferentes sectores de la sociedad sarapera, oyendo sus propuestas a través de un gobierno abierto y un observatorio ciudadano.

A ocho días de las elecciones, de los 14 candidatos que buscan ser alcaldes de Chiautempan, Gustavo Jiménez es quien goza de la mejor reputación entre los ciudadanos de su municipio, simpatía que piensa traducir en votos este seis de junio, por lo que además de invitar a votar a su paisanos, les pide que cuiden el voto, que no se vendan y en cambio los llama a denunciar cualquier intento de presión para votar por tal o cual partido.

