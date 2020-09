Hartazgo incita la justicia por mano propia: alcalde de Apizaco

El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, atribuyó las agresiones hacia presuntos ladrones en las últimas 48 horas al carente sistema de procuración de justicia que permite que quienes delinquen obtengan en unas cuantas horas su libertad.

A ello –dijo- se suma que la ciudadanía no confía en las instancias de seguridad y por ello prefieren hacer justicia por mano propia que acudir ante la Agencia del Ministerio Público, ya sea estatal o federal, a presentar sus denuncias.

“El detener en múltiples ocasiones a infractores y que no suceda nada o los dejen en libertad al no haber cargos en su contra, es una sintomatología del hartazgo social porque el sistema de procuración de justicia no es el adecuado”, expresó.

Cuestionado sobre el presunto linchamiento de un ladrón la noche del pasado sábado en la unidad habitacional San Diego CROM y el rescate de tres presuntos delincuentes en las últimas horas de domingo en Texcalac, Julio César Hernández precisó que el trabajo que ejercen la policía y el Ministerio Público para vincular a una persona es mucho por las pocas horas que tienen para los trámites y los delincuentes obtienen su libertad al conocer las debilidades del Sistema de Justicia Penal.

La Procuraduría nos ha ayudado, pero el esquema permite a los ladrones salir muy fácil de la cárcel, por eso hablo de un hartazgo al regresar los delincuentes a las calles… no estoy de acuerdo con la justicia por propia mano porque ahí se pierde el estado de Derecho, pero es el reflejo del hartazgo social, agregó al afirmar que en algunos casos ha sido detenido el mismo sujeto cuatro veces y las mismas veces vuelve a salir para delinquir.

Convocó a los ciudadanos que han sido víctimas de la delincuencia a acercarse para que sus casos sean atendidos y así evitar que “por el calor del momento o el enojo, cometan un delito y pasen de víctimas a victimarios”.

RETOMA APIZACO ATENCIÓN CIUDADANA

Entrevistado al retomar sus jornadas de atención ciudadana en el auditorio “Emilio Sánchez Piedras”, el alcalde Julio César Hernández Mejía destacó que este ejercicio de gobierno abierto se mantendrá hasta la culminación de su gestión para atender peticiones ciudadanas.

Aunque el programa se denomina Martes de Atención Ciudadana, este 31 de agosto y el próximo 14 de septiembre se desarrollará en lunes por las actividades septembrinas, las cuales serán sin la presencia de ciudadanos para evitar la conglomeración de personas por la pandemia.

Las demandas de los ciudadanos son variadas en temas de: comercio, agua potable, predial, licencias, seguridad pública y prevención del delito, DIF y secretaría del Ayuntamiento.

