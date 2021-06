Hizo examen para UATx 40 % de los aspirantes

De acuerdo con las cifras registradas, al menos el 40 % de los seis mil 750 aspirantes con ficha sí realizó el examen de admisión el pasado miércoles, pero el resto no pudo lograrlo debido a los problemas que presentó uno de los servidores, señaló el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Placencia.

Local Posponen examen en la UATx

En entrevista, explicó que el pasado miércoles uno de los dos aparatos recibió una descarga eléctrica que lo dañó, de ahí que estuvieron trabajando solo con uno y la capacidad no alcanzó, por lo que definitivamente a las 18:00 horas decidieron suspender el examen y convocar a una nueva fecha la próxima semana.

“El servidor se afectó por completo, no será posible trabajar con él y entre hoy y mañana reprogramamos los exámenes que faltaron, por lo que las personas que tienen ficha lo podrán hacer sin mayor problema, seguramente después de miércoles y jueves”, subrayó.

Enfatizó que debido a este problema, los jóvenes tuvieron incertidumbre pues pensaron que ya no podrían realizar la evaluación, por lo que el pasado jueves emitieron una serie de comunicados para garantizarles que todos los que tengan ficha podrán hacer el examen sin complicación.

Recalcó que no existe razón para que no lo presenten, pero por el problema técnico no lo realizaron en la fecha señalada y, aunque habrían podido desahogar entre miércoles y jueves.

