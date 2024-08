Honran en la Capital a Xicohténcatl Axayacatzin con develación de dos bustos elaborados por Tizoc Ramos

Por su importante papel en la historia de Tlaxcala y México, el ayuntamiento de Tlaxcala en conjunto con la presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, develaron dos bustos de Xicohténcatl Axayacatzin para honrar al indómito guerrero.

Municipios Develarán busto de Xicohténcatl Axayacatzin en el ayuntamiento capitalino

Una de las obras escultóricas fue colocada en el patio central del Palacio Municipal de Tlaxcala y la otra en la comunidad de San Esteban Tizatlán, lugar de origen del destacado guerrero y parte importante de la historia de Tlaxcala.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Las obras fueron donadas por la senadora tlaxcalteca, Ana Lilia Rivera Rivera, por cuyo acto fue reconocida por la presidenta municipal de Tlaxcala, Maribel Pérez Arenas, presidenta municipal de Tlaxcala, quien manifestó que es un honor contar con uno de los cuatro señoríos de la antigua república de Tlaxcallan. “Como ustedes saben estamos a punto de cerrar un ciclo y lo hacemos con satisfacción por el compromiso cumplido para las y los capitalinos que orgullosamente represento”, enfatizó.

Local Xicohténcatl Axayacatzin queda inmortalizado con letras doradas en muro de honor del Senado de la República

Además, reconoció a la senadora Ana Lilia Rivera por la huella que ha dejado en su actividad legislativa al ser la primera mujer en encabezar la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Enfatizó que Xicohténcatl Axayacatzin es símbolo del poderío y de la fuerza de un pueblo de guerreros, compuesto por hombres y de mujeres de raíces prehispánicas y que sin duda tenía la inquebrantable convicción y amor por su pueblo.

Lee más: ➡️ Develarán busto de Xicohténcatl Axayacatzin en el ayuntamiento capitalino

Recalcó que fue líder y guerrero que se convirtió en protagonista de la historia, además de que fue un artífice pilar fundamental de Tlaxcala para ser cuna de la nación, por lo que recalcó que “como ciudadanos de la Capital podemos sentir a este guerrero tlaxcalteca como un motivo de orgullo que da el nombre oficial a esta ciudad”.

En tanto, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera destacó la valentía del guerrero, al señalar que “cuando llegan los españoles se sorprenden por tener un consejo democrático representado en los 'tiaxcas' y que además tomaban decisiones por mayoría y democracia”.

Local [Actualización] Tlaxcala es “eterna” en el Senado de la República; inaugura Ana Lilia Rivera muestra de la riqueza cultural del estado

Expresó que durante el movimiento independentista Tlaxcala no era esclavo, pues la entidad era libre, por lo que hace 200 años se defendieron de no ser dominados por una monarquía y que mantuviera su gobierno democrático y republicano.

No te pierdas: ➡️ Xicohténcatl Axayacatzin queda inmortalizado con letras doradas en muro de honor del Senado de la República

Señaló que antes de concluir el periodo que tiene como presidenta del Senado de la República buscó la reivindicación de la figura del guerrero tlaxcalteca y reconocieran la aportación que ha hecho y además estas acciones serán reforzadas con el recorrido en la entidad de la exposición “Tlaxcala eterna”.

Destacó que impulsan que la cultura no sólo sea de acceso para los académicos, por lo que tendrán que regresar a los territorios, para que los pueblos se reencuentren con la grandeza de sus territorios y abandonen la creencia de que el estado es pequeño o no existe.

“La vida de Xicohténcatl es el ejemplo que debemos de tener para salir adelante y reconocer a uno de los grandes hombres que han construido la nación y la historia que ha dejado en el estado”, recalcó.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Local Rememoran heroísmo de Xicohténcatl Axayacatzin; hoy es el 503 aniversario luctuoso del guerrero tlaxcalteca

Por su parte, la presidenta de la fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin, Citlalli Hernández Xochitiotzin, destacó que la congresista supo comprender el lenguaje del tiempo y de la historia, con un espíritu de una fuerza constructiva que fue paso a paso de un personaje, que contribuyó a establecer parte importante de la historia de Tlaxcala.

“Personajes como este joven Xicohténcatl que sacrificó su vida, fue muerto a traición, pero no fue en vano, no murió inútilmente, no fue olvidado y nos deja el ejemplo de lo que deseamos ser constantemente como ciudadanos para construir este país paso a paso”, subrayó.

Además, refirió que Xicohténcatl es un gran ejemplo, pues comprendió la importancia de siglos de acoso sobre su pueblo, la resistencia es un gran valor y defendió sus ideales con valentía.

Continúa leyendo: ➡️ Exponen en galería del Senado de la República la vida de Xicohténcatl Axayacatzin, a través de muestra pictórica

Los dos bustos fueron elaborados por el escultor Tizoc Ramos Hernández, cuyas obras fueron adaptadas a las características más cercanas que pudo tener el guerrero tlaxcalteca.