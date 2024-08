Huamantla es primer lugar mundial en atención por embestida de toro

La Huamantlada cumple 70 años este 2024; fue instaurada en el actual Pueblo Mágico de Huamantla el 15 de agosto de 1954. A lo largo de estas décadas, se consolidó como el festejo más popular de la región, pero también en el más peligroso.

De acuerdo con el doctor José Antonio Zamora Lomelí, quien lleva más de dos décadas siendo voluntario para atender a heridos de la capea, la Huamantlada ha dejado 12 muertos y más de 400 heridos por embestida de toro.

TLAXCALA, PRIMER LUGAR MUNDIAL EN HERIDAS POR TORO

Para intentar estudiar el impacto de una capea en la salud pública no se tienen suficientes antecedentes. El registro más detallado de este tipo de eventos es el de Pamplona, en España. No obstante, ese festejo popular no se acerca al número de víctimas que cobra en Tlaxcala, de acuerdo con Zamora Lomelí.

En el último artículo que publicaron colectan 380 pacientes en cinco centros hospitalarios. Nosotros, en un solo hospital en Huamantla, hemos recogido más de 420 pacientes, a lo largo de 26 años. Lo que deja a este lugar como el primer lugar mundial en heridos por toros de lidia

Salvo lo que se pudiera pensar, el mayor número de decesos no ocurren por cornadas, sino por golpes en la cabeza de los asistentes al caer al asfalto cuando el toro los embiste, así como las complicaciones que de ahí devienen. En ese sentido, el personal de salud huamantleco ha fortalecido su experiencia para el manejo de este tipo de lesiones año tras año.

Cabe señalar que el equipo de médicos, enfermeras y personal de apoyo asciende a más de 100 integrantes distribuidos en áreas específicas que, si bien “no hemos descubierto el hilo negro, sí hemos sabido adaptar los protocolos mundiales para ser cada vez más ágiles”, agrega el médico. Además, cada año se habilitan el Hospital Regional de Apizaco y el General de Tlaxcala para recibir a pacientes que surjan de ese día.

CUANDO LA MUERTE EMBISTE

El doctor Zamora Lomelí es autor del libro médico “Cuando la muerte embiste: manual de trauma taurino en las ‘huamantladas’” , el cual está dedicado al personal sanitario que atiende pacientes lesionados por un toro de lidia.

Los contenidos técnicos y casos clínicos tienen la intención de ser de utilidad para el desarrollo de esta profesión, pero también para demostrar el impacto que tiene esta tradición taurina en áreas de la ciencia.

Cabe señalar que pasaron 40 años para que en México se publicara un libro con este tema; desde el Manual Traumatología taurina del doctor Javier Campos Licastro (1984) no había vuelto a las imprentas un texto con los avances más significativos en la atención de los toreros y las personas lesionadas por cuerno de toro.

Las recomendaciones técnicas que integra este manual van desde la identificación de las heridas y la atención inicial del paciente traumatizado, hasta la descripción de una maniobra desarrollada en Huamantla y aplicable a cualquier otra parte del mundo donde se desarrollan festejos taurinos.

MANIOBRA HUAMANTLA: DE TLAXCALA PARA EL MUNDO

Fue precisamente en esta demarcación donde se creó la práctica “Huamantla”, una maniobra local que surge del área militar y se adapta a la emergencia por herida de asta de toro donde se requiere la compresión de una herida sobre el paciente.

“Esta se aplica cuando hay una lesión que sangra mucho en las ingles y no hay forma de atenderlo en el lugar donde ocurrió la cornada. La hemos empleado y ha salvado vidas al disminuir la pérdida de sangre”, explica.

Para este procedimiento, el operador se monta sobre la camilla del paciente herido, con guantes colocados, y comprime con ambas manos la herida sangrante dejando caer todo su peso sobre esta.

Quien opera no se mueve durante el traslado, ni durante ninguna maniobra en hospital como un cambio de camilla o de transfer, sino hasta que entra en el quirófano y sólo se retira unos segundos antes de que se haga la incisión quirúrgica. De esta forma, la misma camilla de la ambulancia es la que entra hasta el quirófano para evitar dejar de comprimir.

Entre las ventajas de la maniobra “Huamantla” está su fácil enseñanza y aprendizaje tanto a los cirujanos como paramédicos, así como su versatilidad a ambientes no taurinos.

La Huamantlada, según el doctor tlaxcalteca, es el claro ejemplo de un “desastre planeado”, donde en un corto tiempo llega un número considerable de pacientes que nos han hecho adecuarnos a las necesidades de estas emergencias; de hecho, la explosión de pólvora del 5 de marzo de 2013 en Nativitas puso a prueba una estrategia a la que han denominado “Triage taurino hospitalario”, que consiste en la atención de pacientes por prioridad y permite la pronta atención de la mayor cantidad de afectados.

PARA SABER

El centro de salud, ubicado en la esquina que forman las calles Hidalgo Poniente y Victoria, es muy probable que haya sido el primer lugar donde se hayan atendido lesionados, aunque no se cuenta con el registro de estos.

Actualmente, el nuevo Hospital General de Huamantla integra un aproximado de 120 personas para la logística.

