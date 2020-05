Impacta a Mazatecochco muerte de su alcalde

Familiares, personal del ayuntamiento y habitantes de Mazatecochco, acompañados por un grupo de mariachi y ciudadanía en general, despidieron con un breve homenaje de cuerpo presente a José Esteban Cortés Torres, alcalde quien falleció por Covid-19 a las 4:00 horas de este viernes en el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Tlaxcala.

Minutos después, luego de rezar un rosario en la iglesia de la comuna, fue sepultado en el panteón de la localidad.

Regidores y personal administrativo reaccionaron con incredulidad ante el fatídico hecho.

La alcaldía fue abierta en la mañana y prevaleció la confusión y dolor por la pérdida repentina de quien encabezó la administración pública.

Con presencia de la Guardia Nacional al exterior del edificio oficial, personal de la Coordinación de Protección Civil del Estado, sanitizó, con la técnica de aspersión, las oficinas de tesorería, recepción y sindicatura además de que hizo lo propio con elementos de seguridad pública municipal y trabajadores.

Al respecto, el regidor de Educación, Félix Muñoz Mena, recordó que el viernes pasado, José Esteban Cortés se ausentó de sus funciones al presentar un cuadro gripal.

Sostuvo que ese día tuvieron el arranque de obras y Cortés Torres no asistió.

“Nos dijo: háganlo ustedes, no me siento bien; tenía gripa, pero no se escuchaba mal”, refirió el representante popular.

Añadió que este miércoles, el extinto alcalde habló telefónicamente con el secretario “y ya se escuchaba mal”.

Enfatizó que la noticia provoca un fuerte impacto en el municipio.

El pasado 23 de marzo, en entrevista con El Sol de Tlaxcala, al exterior de la alcaldía, Cortés Torres lamentó los actos vandálicos de vecinos de su comuna, quienes quemaron patrullas, vehículos oficiales e hicieron destrozos al edificio oficial en protesta porque la policía detuvo a un hombre acusado de haber golpeado a una mujer.

José Esteban Cortés Torres murió a los 55 años de edad y fue vecino de la Sección Tercera.

