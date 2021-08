Impacta inflación a familias del sur del estado

La inflación superior al 5 % en el presente año golpea la economía de familias del sur del estado, las que se quejan que su dinero ya no alcanza para cubrir sus necesidades de alimentación.

Local En Tlaxcala, aplican 90 % de empresas pruebas PCR

El incremento en los precios se ha elevado no así el salario, reportó Lourdes N. madre de familia de Zacatelco, quien sostuvo que todo subió y el gobierno no ha informado con claridad sobre ello. “Nuestro dinero vale menos, ya no alcanza, no creo que vayamos por el rumbo adecuado”, refirió.

La inflación genera la pérdida del poder adquisitivo / Francisco H. Reyes | El Sol de Tlaxcala

En México, el índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una inflación de 5.81 % en julio, lejos de la meta de Banxico del 3 % (+/- 1 %). El precio del gas LP incrementó en 5.77 % .

Lee también: ➡️ Desaparece industria de pirotecnia

Durante julio de 2021, la inflación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) fue del 0.59 %, respecto al mes anterior (junio).

Local Accesibles, 43 % de las vacantes en el Sepuede

Por lo tanto, la inflación interanual para este periodo fue de 5.81 %. En el mismo mes de 2020, la variación fue de 0.66 % mensual y 3.62 % anual, esto de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al respecto, Alejandra N. quien es comerciante de Xicohtzinco dijo que el incremento en los alimentos como la cebolla, la calabacita y la tortilla, junto con el incremento del gas LP, impulsaron la inflación.

Estimó que las harinas, el aceite y el huevo tendrán una nueva alza en breve al igual que otros productos importados como el alpiste, alverjón, lenteja y almendra.

No dejes de leer: ➡️ Acuicultura, opción para productores tlaxcaltecas

Dijo que entre los altibajos de algunas verduras y legumbres el sueldo mínimo no es suficiente para siquiera comer bien.

Precios

Jitomate llegó a 25 pesos el kilo,

Tomate hasta 30,

Huevo a 27,

Azúcar a 17

Aceite hasta 55 pesos.

Te puede interesar: ➡️ ¡Listos con la lista! Recomendaciones para ahorrar en este regreso a clases

Por su parte, José Alfredo N, comerciante del mercado de Zacatelco, dijo que el bajo poder adquisitivo recuerda aquellos graves momentos de la economía mexicana en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid Hurtado.

Local Dan alivio económico las ventas a giros comerciales, en Tlaxcala

Aseveró que ante esta necesidad están obligados a trabajar el hombre como la mujer, cabezas de familia y más cuando tienen dos o tres hijos que mantener.

No te pierdas: ➡️ Disputas por gas LP afectan a las familias de Tlaxcala

Señaló que un obrero, si bien le va, percibe mil 600 pesos semanales, dinero que no le alcanza para pagar gastos de escuela en esta temporada de inicio de ciclo escolar.

CONFIANZA Las medidas adoptadas por el Gobierno federal de equilibrar el costo del gas LP es una esperanza para que mejore la economía en esta región, señaló José Luis López Álvare, originario del municipio de Papalotla.

Más información: ➡️ Orienta Infonavit sobre beneficios

Inicia evaluación para ingresar al nuevo Bachillerato Deportivo de Tlaxcala



Cerca de 100 aspirantes realizaron pruebas físicas; las y los más destacadas deberán presentarse mañana a una serie de pruebas antropométricas... https://t.co/8KgMT3fEPD — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 15, 2021

No dejes de leer:

Municipios Dalia, en remate para recuperar la inversión: Víctor Macías

Local Cosecha de jitomate reduce su alto precio