Implementa Ixcotla un riguroso confinamiento, para frenar pandemia

“Aquí está cabrón, me cae que está cabrón, en serio que hay que tenerle respeto a esta chin... (el nuevo coronavirus)”, sostuvo el presidente de comunidad de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, Crispín Pluma Ahuatzi, al asegurar que las medidas tipo “toque de queda” siguen firmes en esta comunidad que se rige por usos y costumbres.

Incluso, tras el anuncio que hizo el pasado lunes ante el incremento de contagios y decesos por la pandemia, informó que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ya acudió a la comunidad para llevar a cabo rondines de seguridad.

“Con una gotita insignificante muchas personas se han infectado y muchos no lo queríamos ver, pero al saber de un muerto por aquí, un enfermo por allá y otro más allá, ahora sí lo tomamos en serio y qué bueno porque de verdad muchos no creíamos”, expresó al afirmar que vivió en carne propia los síntomas de Covid-19 hace un mes, pero por fortuna logró reponerse al tener aislamiento en su domicilio y tratamiento con un médico particular.

Sin embargo, muchos de sus vecinos no han corrido la misma suerte y han fallecido, de ahí la determinación de convocar a medidas extremas de aislamiento social en la comunidad, pues “como autoridad tengo la responsabilidad de cuidar a mi gente, debemos hacer algo antes de que esto se salga mucho más de control, no importa que nos critiquen, esta pandemia ha demostrado que al morir nada se lleva uno, ni los que tienen mucho dinero han podido brincarla”.

Crispín Pluma precisó que lo que él ha llamado “toque de queda” no tiene como medida rigurosa evitar que nadie salga, sino que cada jefe de familia tenga responsabilidad de sus seres queridos para resguardarlos en casa por las tardes y hasta la mañana del día siguiente; en tanto, que los negocios cierren a partir de las 18:00 horas para que disminuya la cantidad de gente en las calles.

El oficio se notificación será presentado a los establecimientos comerciales y quedará en ellos atenderlo o hacer caso omiso, puesto que no se plantean sanciones.

El presidente de Comunidad negó que la concentración de pobladores el pasado 24 de mayo, cuando intentaron hacer justicia por propia mano al detener a dos presuntos ladrones y pobladores decidieron dejarlos en libertad a cambio de varias toneladas de cemento, haya sido detonante para que los contagios se multiplicaran.

Aunque no existe una cifra precisa del número de casos positivos o decesos por Covid-19, en Ixcotla es recurrente el repique de campanas en la Parroquia de Guadalupe para “dar doble”, lo que indica un nuevo fallecimiento.

