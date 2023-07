Impulsa firma privada forestación de Malinche

Unas 500 personas de diferentes entidades del país se sumaron al rescate de la montaña Malinche al participar en la campaña de reforestación en 14 hectáreas de bosque afectado por incendios forestales.

Municipios

Con el respaldo de la empresa Prysmian Group Planta Tetla, ubicada en Tetla de la Solidaridad, la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) dotó de mil 500 árboles de Pinus pseudostrobus, para estas acciones que contribuirán a fortalecer el bosque perdido.

Evelyn N., una niña en situación de abandono que habita en la casa hogar Las Mercedes, puso el ejemplo al sembrar tres árboles de pino, su madrina la ayudó. “Qué cosas de la vida, mi ahijada Evelyn tiene nueve hermanos y yo acabo de perder un hijo, pero aquí estamos en la montaña, dando gracias a Dios para que nos mande energía”, expresó Vanesa N., esposa de un trabajador de la factoría.

El domingo, niños, mujeres y hombres tomaron las palas, picos y machetes para sembrar árboles en Altamira de Guadalupe, municipio de Huamantla. La tarea tuvo una duración de seis horas.

Previamente, combatientes forestales de la SMA construyeron cepas para la siembra de los pinos entre ocotales quemados. En las tareas de reforestación fue notoria la participación de niñas y adolescentes de la Fundación Casa de las Mercedes IAP con domicilio en la Ciudad de México.

En una acción de integración hacia la sociedad, los trabajadores se convirtieron en padrinos de las niñas a quienes obsequiaron regalos. Con este tipo de iniciativas Prysmain Group concluyó con la semana de la sustentabilidad que se llevó a cabo durante el mes de julio, con el compromiso de hacer acciones a favor de la ecología.

Paola Espinosa de los Monteros Ramos, directora de Biodiversidad de la SMA, reconoció a trabajadores de la empresa Prysmian Group porque es el segundo año consecutivo que participa en tareas de reforestación. “Esto es un claro ejemplo de ayudar a nuestra montaña, no olvidar que el último día para sembrar un árbol fue hace 20 años, pero el mejor día para hacerlo es hoy”, recalcó.

Y destacó que tal y como lo anunció la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, en este año fueron invertidos 14 millones de pesos para abatir los daños por el gusano descortezador, muérdago, incendios forestales y tala clandestina.

La funcionaria estatal exhortó a la participación de empresas responsables con el ambiente instaladas en los corredores industriales de Tlaxcala y que, en forma coordinada con la SMA, aprovechen el temporal de lluvias para dar seguimiento a la reforestación en PNM.

BENEFICIOS A LA MONTAÑA

Armando Rosas López, jefe del Departamento del PNM, explicó que el programa de reforestación fue con una especie de pino conocido como lacio que fue trasplantado desde hace un año en el vivero de la SMA, situado en la Guanaja, municipio de Apetatitlán.

Refirió que con estas estrategias recuperarán cubiertas vegetales y forestales, captarán agua infiltrada para que llegue hasta los hogares de las familias. Destacó que la zona fue afectada por incendios forestales registrados entre 2019 y 2021.

En este sentido, Marcelo de Paola, Country Manager de Corporativo Prysmian Group México, aseguró que estas acciones son de inclusión familiar en beneficio del planeta que sufre por el cambio climático.

Consideró que es necesario hacer participar a las empresas con proyectos de sustentabilidad. “Nos hacemos responsables de que los árboles sobrevivan, es una tarea que hacemos en coordinación con los combatientes de incendios a quienes también hemos equipado”, resaltó. Reiteró que como empresa influyen con niñas y adolescentes en situación de abandono a fin de que aprendan a sembrar un árbol y conozcan cómo se restaura el bosque.

Geovanny Jiménez, director de la Planta Tetla, dijo que cada árbol representa un año de oxígeno para una familia integrada por cuatro personas. “Vamos a sembrar este día un árbol es el mejor momento para hacerlo, hacer de este planeta sustentable con la participación de todos”, resaltó.

JUVENTINO LLEVA 10 AÑOS VIVIENDO EN EL BOSQUE

Don Juventino Ayapantecatl Garza cumple 19 años adscrito a la SMA como combatiente forestal y dedicado a preservar el bosque. Cada año se incorpora a las cinco cuadrillas de 10 combatientes, quienes este año tuvieron más actividad que en 2022.

En la temporada de lluvias coadyuva en la construcción de cepas para la campaña estatal de reforestación, en su trabajo de casi dos décadas, la mitad de ese tiempo lo pasa entre el bosque.

Diez años los he dedicado al combate de incendios, he salvado muchos árboles y he sembrado cientos, he visto crecer muchos ocotes y pinos, pero también constato que la gente tira la basura cuando visita la montaña, resaltó.

MÁS INCENDIOS EN MALINCHE

La Comisión Nacional Forestal informó que al concluir la temporada de incendios en el PNM hubo más daños al macizo forestal que en 2022.

Citó que del uno de enero al 11 de julio se registraron 166 incendios forestales, de los cuales 130 fueron en PNM.

14 hectáreas de bosque afectado por incendios forestales fueron reforestados en la Malinche.

"Si una persona siembra tres árboles, contribuirá para que a tres personas no les falte el agua en el futuro”

Emeterio López Camarillo, QHSE Manager de la empresa y coordinador de reforestación