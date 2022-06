Incrementan casos de fraude con viviendas en Tlaxcala

La cifra de afectados por la asociación civil “1 de Enero” va en aumento y son cientos de tlaxcaltecas los que se han unido para evidenciar a este organismo que solicitó entre 10 mil a 15 mil pesos por persona para construirles una vivienda en obra blanca, es decir, que cuenta con los acabados y está lista para ser habitada.

Municipios Ofertan 400 empleos en Chiautempan, durante feria del Empleo

No obstante, ha pasado más de un año y dicha asociación y sus representantes dejaron de contestar los mensajes y llamadas telefónicas, además las instalaciones físicas fueron cerradas y abandonadas, de ahí que la preocupación aumenta entre los afectados que exigen la devolución de su dinero.

No te pierdas: ➡️ Infantes tlaxcaltecas, con mínimas reacciones a la vacuna contra Covid-19

A la fecha, son más de 300 personas en esta situación, quienes se unieron en un grupo de WhatsApp para evidenciar cada caso y aportar documentación, otros optaron por denunciar el fraude en la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).

Los defraudados mostraron a El Sol de Tlaxcala copias de los documentos que entregó la asociación civil, así como de las denuncias ante la PGJE, con la finalidad de evidenciar este hecho para alertar a la población y evitar más víctimas.

Continúa leyendo: ➡️ Pandemia pegó más a negocios Mipymes de Tlaxcala

Los quejosos, quienes pidieron el anonimato para no tener represalias, aseguraron que algunas personas del grupo han sido amenazadas vía telefónica para no proceder legalmente y dejar las cosas como están, pero aseguraron que eso no los intimidará para acercarse a las autoridades y encontrar una solución.

Incluso, pidieron la intervención de la gobernadora del estado Lorena Cuéllar Cisneros para que el hecho no quede impune, pues los afectados son de diversos municipios de la entidad.

No dejes de leer: ➡️ Logra Cecyte tercer lugar en Hackathon

EL FRAUDE

Entre 2020 y 2021, representantes de la asociación civil “1 de Enero” ofrecieron, a cambio de una aportación de 10 mil a 15 mil pesos, construir una vivienda en obra blanca, la cual sería edificada en un predio propio. La casa que recibirían constaba de dos recámaras, sala-comedor y un baño completo, con una extensión de 48 metros cuadrados.

Municipios Cierran parque La Ocotera por trabajos de saneamiento

Para ello, solicitaron copia de la escritura de la propiedad, comprobante de domicilio y una identificación oficial para comenzar el trámite, además de solicitar 500 pesos por una credencial para dar continuidad al proceso.

Más información: ➡️Habrá instalaciones propias para atender emergencias; la gobernadora colocó la primera piedra

Los afectados creyeron en la promesa debido a que todo era “real y legal”, incluso recibieron una carta membretada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pues se trataba de un programa de vivienda. Además, hubo testimonios de personas beneficiadas con la vivienda, incluso en San Lucas Cuauhtelulpan, municipio de Tlaxcala, fueron edificadas cinco viviendas por parte de esta asociación.

Posteriormente, las personas que se integraron a la asociación recibieron una carta de aceptación con el logotipo de “1 de enero”, pero ya sin el membrete de Sedatu.

Te puede interesar: ➡️ Invertirá gobierno del estado 17 mdp para dotar con paneles solares a 347 familias

Tras entregar el efectivo, supuestamente la construcción iniciaría en tres meses, pero llevan más de un año esperando los trabajos y algunos casos se remontan a 2020.

La asociación “1 de Enero” tuvo instalaciones físicas en la calle Xicohténcatl, tiempo después las pasaron a calle Juárez, en el municipio de Tlaxcala, actualmente ninguna está vigente.

Entérate: ➡️ Recibirá periodista Fabián Robles Medrano el Premio Miguel N. Lira del Congreso del Estado

Continúa leyendo ⬇️