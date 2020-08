Indispensable apoyar a ambulantes: Anabell Ávalos

Las afectaciones económicas han sido graves en la capital por la pandemia derivada de la Covid-19, pero de los sectores más afectados son los comerciantes ambulantes y por ello fueron entregados apoyos económicos para ayudarlos a solventar sus gastos, comentó Anabell Ávalos Zempoalteca, presidenta municipal de Tlaxcala.

Municipios Entrega alcaldesa caretas a ciudadanos de la capital

Indicó que hasta el momento han sido distribuidos 500 cheques de cuatro mil pesos cada uno, lo cual asciende a los dos millones de pesos, este recurso que fue destinado a vendedores ambulantes, boleros y taxistas situados en la zona centro de la capital.

Remozarán templos de Tlaxcala con apoyo de Sectur



Los detalles en ➡ https://t.co/Ssgv5MmY9L#Sectur pic.twitter.com/C0YKKXU4Wp — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 5, 2020

Explicó que este dinero fue para apoyar su economía familiar pues, con ello, pueden adquirir una despensa o artículos de la canasta básica porque sus ventas e ingresos han disminuido considerablemente desde el inicio de la emergencia sanitaria que fue desde las últimas semanas de marzo.

Municipios La capital llega a 800 contagios de Covid-19

Agregó que de manera permanente, han entregado canastas básicas a los policías capitalinos y a los vendedores, no obstante, este apoyo fue suspendido en últimos días porque la entrega era realizada por policías de proximidad, pero algunos elementos se encuentran contagiados y fueron aislados, además de que no pueden poner en riesgo a la población y el resto del personal.

Precisó que en la capital se está reactivando la economía y algunos establecimientos no esenciales laboran desde hace tres semanas, pero con estrictas medidas de higiene, pues no pueden recuperar la normalidad que se vivió hasta febrero.

“Todos tenemos que ayudar para no se contagien más personas, los que no creen en este virus están muy equivocados, por ello pido a la población que se quede en casa, las oficinas de la presidencia municipal no las vamos a abrir para proteger al personal y solo las áreas que no pueden descansar seguirán con sus actividades”.

Supervisan Sesa y Coeprist cumplimiento de medidas preventivas por Covid-19 en comercios



Lee más aquí ➡ https://t.co/cfd7NpJrSF#Salud #Covid pic.twitter.com/Avi6YQ4CtR — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 5, 2020

Local Inicia entrega de cinco mil caretas en municipio de Tlaxcala

Ávalos Zempoalteca mencionó que Seguridad Pública, Servicios Públicos, Tesorería, Registro Civil y Secretaría del ayuntamiento, son las áreas que siguen activas y el resto del personal se encuentra en casa para disminuir la propagación del virus, pues los contagios han llegado a personas muy cercanas.

Explicó que las autoridades municipales deben ser muy responsables en esta situación para acatar las acciones emprendidas por el ayuntamiento capitalino y pedir a la ciudadanía que continúen con las medidas preventivas y sanitarias.

El ayuntamiento de Tlaxcala registra al momento a 12 policías capitalinos contagiados de Covid-19, así como a dos casos en Servicios Públicos

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Realizan limpieza en áreas verdes de la capital

Municipios Convocan a premio de la juventud