Insisten en concejo para Santo Toribio Xicohtzinco

A un año del conflicto en el municipio de Santo Toribio Xicohtzinco, la insistencia es la desaparición del Ayuntamiento por presuntas anomalías, irregularidades y actos de corrupción, exigieron los pobladores que integran el Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco, al manifestarse afuera de Palacio de Gobierno para demandar también que tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo aceleren los procesos de solución.

Local Justicia, piden pobladores de Xicohtzinco a un año del conflicto

Un grupo aproximado a las cien personas externó su molestia por el presunto desfalco y mal uso de los recursos públicos de su municipio, reprobaron que Luis Ángel Barroso Ramírez sea un alcalde incompetente y acusaron a las autoridades por ser negligentes para la solución al conflicto.





También llevaron pancartas que decían “No más impunidad en Xicohtzinco”, “Desaparición de Poderes en Xicohtzinco”, “No más muertes”, “Justicia para Gabriel Rodríguez Mena”, “365 días de ingobernabilidad e indiferencia del estado”.





Entrevistado al respecto, José Luis Ortiz Robles, integrante del Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco, demandó que los Poderes apresuren la solución para desaparecer la conformación del actual ayuntamiento y se conforme un Concejo Municipal, además de que se revisen los expedientes de anomalías.

El grupo manifestantes bloqueó algunas calles de la capital. | Everardo Nava





“La gente que está en contra de este gobierno municipal, en contra de la corrupción es la mayoría de la población”, señaló.





Sobre la seguridad, admitió que cada vez está empeorando, pero el Movimiento se ha hecho responsable y han detenido delincuentes a lo largo de este año. “Bien o mal, se hacen rondines por parte del movimiento y eso da tranquilidad al municipio”.

Acusó que los integrantes activos del Movimiento han sufrido acoso y amenazas, lo que abona a una tensión en la demarcación. Luego, reconoció que a un año del conflicto, la gente está desgastada, incluso ya no hay un número importante de personas afuera de las instalaciones del ayuntamiento, pero lo mantienen en vigilancia para continuar con su lucha.





Por su parte, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, también integrante del Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco, insistió que pretenden reafirmar los acuerdos a los que ha llegado tanto con el gobierno estatal como el Congreso local, sobre una seguridad en funciones por medio de elementos estatales.





Aclaró que sí hay intereses políticos en Xicohtzinco ante este problema, pero atajó que no le interesan beneficios personales ni dirigir el ayuntamiento. “No voy a jugar, si lo hubiera querido hacer, recibí la oferta de dos partidos políticos desde el 2020 para participar en las elecciones y no lo hice. Me he mantenido fuera del municipio en algunos años. Todos merecemos respeto y tenemos derecho a manifestarnos”.





El extitular del Órgano de Fiscalización Superior justificó que las personas que están en el Movimiento hacen aportaciones económicas voluntarias y colaboran para estar vigentes en este año. Después de unos minutos de protesta una comisión de ciudadanos ingresó a las instalaciones del Palacio de Gobierno para dialogar con integrantes de la Secretaría de Gobierno.





1 año tiene el conflicto tras las elecciones del seis de junio de 2021, en Xicohtzinco.





100 personas, aproximadamente, se manifestaron en la capital del estado.





