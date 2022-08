Integran en Apizaco 200 Comités de Paz

El gobierno municipal de Apizaco constituyó 200 Comités de Paz, cuyos integrantes forman parte de la cabecera municipal y las siete comunidades que coadyuvarán con las autoridades en las labores de prevención del delito y proximidad social.

Al afirmar que para su administración la seguridad pública es la principal prioridad, el alcalde Pablo Badillo Sánchez refirió que ello implica un plan estratégico, dinero para adquirir equipamiento y compromiso de todos los involucrados en el tema.

Durante el acto celebrado en el lobby del auditorio “Emilio Sánchez Piedras”, el munícipe hizo entrega de cámaras de videovigilancia, chicharras y lonas, utensilios que servirán para inhibir algún delito y atender las llamadas de auxilio, sumado a la capacitación para coordinar las solicitudes de apoyo y hacer más efectivo el trabajo de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad.

Reconozco y acepto que hay muchas cosas por hacer y mejorar, pero no está fácil porque Apizaco es el municipio más importante de todo el estado de Tlaxcala al ser el que más economía genera, lo que implica tener daños colaterales porque ‘las ratas’ llegan dónde hay maíz y esas son las circunstancias que tenemos.

Justificó que a ello se debe que Apizaco tenga alta incidencia delictiva en robo de vehículos o a comercio, pues si se compara a la ciudad rielera con otro municipio vecino o de mayor extensión territorial, pero de menor población, se trata de una comparación poco objetiva.

Pese a ello, destacó que actualmente Apizaco ocupa el cuarto lugar en el mayor delito que se comete en Tlaxcala (robo de vehículos), por debajo de la capital, Calpulalpan y Chiautempan, con una aspiración a llegar al quinto o sexto en las próximas mediciones. Estamos poniendo todo lo que está a nuestro alcance para mejorar la seguridad de nuestro municipio y la conformación de estos 200 Comités de Paz son una prueba fehaciente de ello.

El presidente de extracción panista afirmó que en la ciudad rielera no hay evidencia de que exista crimen organizado, por lo que convocó a los integrantes de los Comités de Paz no dejarse llevar por rumores. “Se los digo en serio, de acuerdo con los reportes que yo tengo no hay ninguna evidencia, pero hay algunas páginas que se esconden en el anonimato o medios de comunicación que no están formalmente registrados que sacan una serie de cosas de que hay crimen organizado, pero yo se los digo con toda tranquilidad y sinceridad del mundo”.

Refirió que ninguno de los reportes formales que llegan a las reuniones de seguridad hablan de algún indicio de crimen organizado, pese a la envergadura de la ciudad de Apizaco; no obstante, Badillo Sánchez sentenció que si lo hubiera, será el primero en aceptarlo y pedir apoyo a los gobiernos estatal y federal, pues un tema de esos rebasaría a la seguridad municipal, como se ha observado que ocurre en municipios del norte del país.

Sin embargo, eso no significa que se debe relajar la seguridad ni dejar de hacer las cosas que corresponden como autoridad, de ahí que se requiera el apoyo de la ciudadanía para que sociedad y gobierno contribuyan a “echarnos un pitazo”.

Los 200 Comités de Paz cuentan con sus grupos de WhatsApp por cuadrante para que estén coordinados en las labores de prevención y combate de delitos.

