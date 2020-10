Interrumpe pandemia celebración, en la capital

Por las actividades culturales y artísticas, el Festival de la Muerte se había consolidado como parte de las tradiciones por el Día de Muertos y Todos Santos en la capital, pero este año no será así, pues la pandemia por Covid-19 provocó que fuera cancelada la séptima edición.

Por lo tanto, se interrumpió una celebración que cumpliría siete años en el municipio de Tlaxcala, la cual surgió en la administración de Adolfo Escobar Jardinez y fue continuada por la alcaldesa Anabell Ávalos Zempoalteca, por conmemorar una de las tradiciones más arraigadas en la entidad.

La cancelación fue determinada por la pandemia que prevalece en el estado, pues la prioridad en la comuna es cuidar la salud de los habitantes, aseveró José Luis Galicia Nava, organizador del evento y regidor de Educación en el municipio de Tlaxcala.

Preferimos no efectuar esta celebración, se han suspendido muchos eventos, incluida la Feria de Tlaxcala, porque puede haber contagios y se viene un rebrote de la Covid-19, podría ser más peligroso exponer a la población, indicó.

Agregó que realizar el Festival de la Muerte de manera virtual no era una opción factible, pues las personas que no cuentan con internet en sus domicilios no podrían vivirlo, pues lo bonito de estas actividades es enaltecer las tradiciones mediante actividades presenciales, grupales y al aire libre.

Recordó que en ediciones anteriores efectuaban obras de teatro, ofrendas, concursos de disfraces, danzas regionales, muestras pictográficas, participación de escuelas en los panteones y hasta proyección de películas en los camposantos, por lo que unas seis comunidades eran beneficiadas con este festival. Incluso, participaban otros municipios para dar a conocer cómo viven la muerte en otros puntos del estado.

Este año no lo pudimos efectuar, hubiera sido el cuarto que organizábamos en la administración de Anabell Ávalos Zempoalteca, quien respaldó totalmente el evento, el festival ya tenía un renombre, pero lo correcto fue cancelarlo, concluyó.

El Festival de la Muerte era efectuado en una última semana de octubre y culminaba un día antes del desfile de la Feria de Tlaxcala para no empatar las actividades en la capital.

