Invaden el espacio cultural en Zacatelco

A pesar de existir un acuerdo con la presidencia municipal de Zacatelco, un aula del Centro Cultural fue invadida por la dirección de Gobernación local, lo que impide la continuidad de programas del organismo dependiente del Gobierno del Estado.

Municipios

Cándido Portillo Cirio, titular del área afectada, señaló que el pasado viernes se percató a las 16:00 horas, que los muebles del salón donde se imparten clases de violín estaban afuera y en su lugar había otros de la dirección de Gobernación. Más tarde, refirió, se dio a la tarea de sacarlos y volver a meter los del Centro Cultural, “avisándole al secretario particular del munícipe, quien dijo le informaría”. Pero una hora después, quien se ostenta como director de Gobernación se presentó “a mi oficina y me reclamó el por qué habían sacado sus muebles, y mi respuesta fue que era salón del Centro Cultural Zacatelco”.

Añadió que le pidió colaborar con él, “a lo que me negué, en vista de que los espacios son insuficientes, reclamándole que no eran las formas de invadir un salón. Bajo su alteración, le indiqué que con gusto le daría clases de relaciones humanas y de relaciones públicas, de lo que no tuve respuesta”.

Portillo Cirio subrayó que a las 18:30 horas, sin medir las consecuencias, el mencionado director de Gobernación, “nuevamente abrió el salón y metió las cosas que se dicen son de la oficina a su cargo”.

Consideró que esta actitud es arbitraria, “pues bien sabe el munícipe Pérez Álvarez que dicho salón es del Centro Cultural, incluso el Auditorio Nicanor Serrano, “el que no hemos reclamado, para no propiciar conflicto”.

El director del Centro Cultural dirigió un oficio al presidente municipal Hildeberto Pérez Álvarez, en el que le recordó lo expresado por Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura del gobierno del Estado, como resultado del conflicto anterior, de que “no cederá ni un centímetro” de las instalaciones del Centro Cultural, por ser “un derecho humano”.

Informó que a más de un año de haber superado el conflicto anterior, “prevaleciendo hoy el saludo cordial con el Centro Cultural y con la Secretaría de Cultura, el director de Gobernación del municipio, Ignacio Garrido, ignoro si fue con anuencia de usted –alcalde-, o actuó por su cuenta, sin previo aviso, cambió la chapa de una de las puertas del salón donde se imparte la clase de violín, sacó los muebles e introdujo otros que dijo son de la Dirección de Gobernación a su cargo”.

Añadió que en consecuencia, padres de familia de la institución sacaron los objetos de la Dirección de Gobernación y nuevamente colocaron los que pertenecen al salón de la clase de violín, como fue constatado por el secretario particular del alcalde, quien dijo que pondría de su conocimiento tal acto.

Lamentó que Garrido, sin la más elemental capacidad de negociación que debe caracterizar a un director de Gobernación, “nuevamente abrió el salón y metió las cosas, tratando de sacar las pertenecientes al salón de la clase de violín, por lo que ambos muebles permanecen en el mencionado salón”.

Garrido "ordenó a dos policías que me detuvieran"

Enfatizó que fue amenazado, “de oponerme, ordenó a dos policías municipales ahí presentes, que me detuvieran e internaran en la cárcel municipal, pero los elementos no lo hicieron. De ello, son testigos tres profesores y el policía que resguarda el edificio del Centro Cultural”.

Portillo Cirio afirmó que el propósito del organismo a su cargo es enaltecer, investigar, resguardar y difundir los valores culturales y artísticos, “lo que hemos realizado a efecto de cumplir con las indicaciones de la licenciada Lorena Cuéllar Cisneros, son acciones sensibilizadoras que se han visto profanadas por la acción prepotente y amenazante del mencionado director de Gobernación municipal”.

Subrayó que todo lo que tenga relación con el funcionamiento y actividades del Centro Cultural debe ser con el secretario de Cultura, Antonio Martínez Velásquez, “yo simplemente lo pongo de su conocimiento por haber sido testigo presencial”.

Luego de los actos de Ignacio Garrido, padres de familia sacaron los objetos de la Dirección de Gobernación y nuevamente colocaron los que pertenecen al salón de clases de violín.