Jairo López, electo en Atexcatzinco, Tetla

Jairo López Hernández, presidente de comunidad electo de San Francisco Atexcatzinco, municipio de Tetla de la Solidaridad, ganó las elecciones del seis de junio con una diferencia de 260 votos, como abanderado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pero ahora regresó a su negocio donde vende comida y tortas cubanas a sus clientes.

“Mis padres reciben el subsidio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero no alcanza y les ayudo, mi madre me enseñó a cocinar y tengo una fondita con mi socia Jenifer Piedras, entre los dos atendemos a los comensales... en las elecciones tuve que ausentarme semana y media, pero ya se acabó todo y ahora hasta septiembre a seguirle trabajando aquí”, expresó a El Sol de Tlaxcala.

Así, el presidente de comunidad electo porta la camisa de Cielito Lindo, nombre que le dio a se restaurante y, por dentro, viste un chaleco negro con el logotipo de Morena. “La fondita seguirá porque quiero que Jeny termine la Universidad y se gradúe como licenciada en derecho, espero vengan a degustar las tortas que preparo para ustedes”.

Con estudios de nivel medio superior, de 37 años, dijo que “impulsaré el sector educativo y gestionaré apoyos y programas, para no falte agua potable, haya seguridad y oportunidades de trabajo... trabajaré los tres años sin descanso con la representación que me han dado, gracias al contador Juan Luis Hernández Ordóñez, quien me inscribió como candidato y a la gente que me eligió”.

Dijo que de las 12 comunidades del municipio de Tetla, solo dos ganaron con Morena, por lo que tendrá una misión difícil de cumplir pues Atxcatzinco tiene más de 15 mil habitantes y es la población más grande.

-¿Cómo es que se te dio el tiunfo electoral para Atexcatzinco?

- “Creo que se debe a que servimos a la población, me dedico a la venta de antojitos mexicanos, seguramente eso me abrió las puertas, tengo muchos amigos que les llaman de cristal, esos me ayudaron un buen, pero también los adultos salieron a votar por mi”, puntualizó.

12 comunidades son las que conforman el municipio de Tetla, de las cuales solo dos ganaron con Morena.

