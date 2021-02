Jessyca se recibe como contadora

En una ceremonia virtual, Jessyca Pacheco Martínez se graduó de la Licenciatura en Contabilidad del Centro de Estudios Superiores de Tlaxcala, evento en el que estuvo acompañada por sus más cercanos familiares, quienes la felicitaron por un logro más en su vida profesional.

A temprana hora, la ahora graduada se conectó para saludar a sus excompañeros y profesores, quienes desearon todo el éxito del mundo a los nuevos contadores.

Para este día especial, Jessyca lució un traje color blanco que dejó ver su espectacular silueta, acompañado de un peinado muy casual y un maquillaje que resaltó su bella mirada.

Después de pasar el último pase de lista, los directivos de la institución resaltaron el desempeño de la hoy contadora y entregaron su constancia de estudios.

Al término de la ceremonia, los nuevos profesionistas se despidieron y se desearon lo mejor en su nueva etapa y prometieron reunirse para celebrar este logro, una vez que pase la pandemia, y así tomarse la foto del recuerdo.

Más tarde, su esposo Jesús Rivera y demás familiares convivieron en su domicilio para felicitar a Jessyca, que con mucho esfuerzo hoy se convirtió en una contadora.

Su esposo fue el primero en desearle lo mejor y recordarle lo orgulloso que está de su amada, porque ha demostrado ser una excelente profesionista, madre y esposa.

Por su parte, Jessyca agradeció el apoyo y cariño de sus padres, que estuvieron siempre presentes y nunca la dejaron rendirse, pues con sus consejos ella es lo que es. “Doy gracias a Dios por todo lo que me da, porque a pesar de la pandemia estamos bien, gracias a mi familia, a mis profesores, que en algún momento me vieron presionada y, sin embargo, también me ayudaron a salir adelante, gracias, mil gracias”.

PROMESA

Después de la ceremonia virtual, los graduados prometieron reunirse para celebrar este logro, una vez que pase la pandemia, y así tomarse la foto del recuerdo.

