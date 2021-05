Jorge Corichi: Lorena Cuéllar será gobernadora

Jorge Corichi, candidato por Morena a la presidencia de Tlaxcala, asistió al cierre de campaña de Lorena Cuéllar realizado este domingo en el estadio Tlahuicole.

Externó que “Tlaxcala ya decidió que Lorena Cuéllar será su próxima gobernadora y que Jorge Corichi será el presidente municipal de la capital”.

El abanderado de Morena, quien mantiene una amplia ventaja en la intención del voto de los ciudadanos en la capital, asistió al evento que fue presenciado por miles de simpatizantes para formar parte del cierre de campaña de Lorena Cuéllar.

“Las y los tlaxcaltecas tenemos la enorme oportunidad de transformar para bien nuestro futuro, esto lo logramos el próximo seis de junio, saldremos a votar por Morena desde temprana hora”, declaró.

Sostuvo que su campaña electoral y la de Cuéllar Cisneros se verán coronadas con el triunfo en la jornada comicial, lo cual será resultado de que las y los candidatos de Morena han despertado la esperanza de un futuro inmediato mejor.

“Lore y yo encabezaremos administraciones que se regirán bajo los principios que guían la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar”, dijo.

Finalmente, dijo que se vivió un ambiente festivo, pero sin dejar de lado las medidas sanitarias, de ahí que los protagonistas del cambio verdadero dieron una demostración de fuerza al colmar el graderío y la cancha del inmueble, ímpetu que confía será llevado a las urnas el próximo domingo.

Jorge Corichi, candidato por Morena a la presidencia municipal de Tlaxcala, mantiene amplia ventaja en la intención del voto de los ciudadanos, de acuerdo con la encuesta de Mitofsky.

