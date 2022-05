La Ocotera, área natural deteriorad

El parque ecológico La Ocotera, situado en Metepec, Tlaxcala, ha sido un espacio idóneo para realizar actividad física, cada día acuden decenas de ciudadanos para recorrer el circuito natural, pero se exponen a sufrir algún daño porque el área presenta severo deterioro.

Así lo han dado a conocer diversas personas que asisten, durante la mañana o la tarde, para correr, trotar o caminar, quienes han reportado el problema en muchas ocasiones, pero sus quejas no han sido atendidas por las autoridades municipales.

Ante este panorama, El Sol de Tlaxcala acudió al parque ecológico y constató diversas problemáticas que presenta el lugar, desde basura tirada, árboles derribados, falta de iluminación, excremento de perro en el circuito y nula vigilancia de la policía municipal.

El Sol de Tlaxcala acudió al parque ecológico y constató diversas problemáticas que presenta el lugar / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

MALA IMAGEN

En la entrada de La Ocotera, justo en las puertas de metal, se encuentra colgada una bolsa de plástico negro para depositar la basura, pero los desechos se desbordan porque han superado la capacidad ante la falta de recolección.

Una gran cantidad de bolsas, botellas y otros desechables permanecen en el suelo y dan mala imagen, pero también atrae la presencia de moscas y otros animales.

No obstante, los sanitarios son el área más afectada y con peor imagen. Los espejos, lavabos y las llaves del agua ya no se encuentran en su lugar, presuntamente porque fueron robadas, pero no existe un reporte oficial sobre este hecho.

En el área de las tazas de baño, el estado es deplorable debido a que las pocas que permanecen en sus cubículos se encuentran sucias, llenas de basura, desechos y hasta con maleza.

Otras tazas están rotas y se encuentran fuera de su sitio, ya no están conectadas al drenaje y son inservibles, incluso las puertas han sido desprendidas y otras solo se sostienen con una de las tres bisagras que deberían facilitar el uso. Algunos mingitorios también fueron robados.

El Sol de Tlaxcala acudió al parque ecológico y constató diversas problemáticas que presenta el lugar / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Las paredes y puertas están llenas de grafiti. En el techo no hay lámparas para iluminar el interior de los sanitarios y el sitio se ha convertido en un refugio para el consumo de bebidas embriagantes, así lo denotan las latas y botellas que prevalecen en el suelo.

El problema derivado por la falta de mantenimiento no es reciente, diversas administraciones han olvidado este espacio y el actual gobierno municipal no ha sido la excepción.

CIRCUITO PELIGROSO

Árboles derribados, troncos a un costado del circuito y ramas dañadas son parte del recorrido natural en el parque ecológico La Ocotera, aspectos que representan un peligro para los asistentes.

Hace varias semanas, el viento derribó algunos árboles en el parque ecológico, pero no han sido retirados del lugar. Incluso, uno cayó sobre la malla que delimita el área y causó severos daños en la infraestructura, la cual sigue sin ser reparada.

Además, algunas ramas están debilitadas, lo que aumenta el riesgo de caer sobre alguno de los usuarios y causar lesiones.

De acuerdo con algunos usuarios, el personal de Servicios Públicos no acude a desramar los árboles o darles mantenimiento y tampoco han visto a Protección Civil para supervisar la zona.

Pese a la situación de abandono que presenta el espacio, sigue entre los preferidos para realizar activación física.

Suciedad, saqueo y abandono en los sanitarios del lugar / Everardo Nava | El Sol de Tlaxcala

Vengo a correr dos veces por semana, el parque me parece muy bueno por el aspecto natural, pero sí está muy descuidado, hay basura tirada, muchas personas traen perros y no levantan sus desechos, también tiraron árboles, algunos se cayeron por el viento y otros los quitaron porque estaban viejitos y eran un riesgo, compartió un usuario.

Otro corredor dijo que no he escuchado sobre asaltos o actitudes inusuales, he visto que acuden familias y personas de todas las edades, el lugar me agrada porque tiene muchos árboles que nos dan oxígeno, pero si hace falta que le den mantenimiento.

2020 año en que La Ocotera fue cerrada al público en general para prevenir los contagios de Covid-19.

