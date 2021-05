Legislaré para hacer historia: Miguel Ángel Caballero

Con un mensaje con el que inició la búsqueda del voto, Miguel Ángel Caballero Yonca, candidato a diputado local por la coalición “Juntos Haremos Historia en Tlaxcala”, pidió el apoyo y confianza ciudadana.

“Permítanme ser su diputado para que juntos transformemos nuestro distrito X, legislar para todos, legislar para hacer historia”, expresó.

Aseguró que el Distrito X, que conforman los municipios de Huamantla, Ixtenco y Zitlaltepec, tendrá un legislador cercano a la gente y sensible a todas las causas que requieran atención para una mejora en la calidad de vida de los habitantes.

En un video publicado a través de sus redes sociales en los primeros minutos del inicio del periodo oficial de campaña electoral, el candidato a representante popular emitió un mensaje de esperanza y solidaridad a los ciudadanos frente a la pandemia que ha impactado de diferentes maneras a la sociedad y en particular a quienes han perdido a algún ser querido a causa de la Covid-19.

Destacó que ante las circunstancias que enfrentamos, el inicio de su campaña se realiza de manera responsable y con los cuidados elementales para evitar el contagio. “Es tiempo de ser solidarios y empáticos con nuestros amigos, con nuestros vecinos y con nuestros adultos mayores, con nuestra familia”.

Refirió que proviene de una familia sencilla y trabajadora, que es producto del esfuerzo y perseverancia, por lo que conoce bien las necesidades de la zona oriente del estado.

“Mis padres me han inculcado que lo más valioso en esta vida no es precisamente aquello que se compra con dinero, sino aquello que no tiene precio como los valores, entre ellos la honestidad, la sencillez, la gratitud y la palabra”.

Expresó que está convencido de que los principios y valores deben anteponerse, por ello es que desde el Congreso contribuirá a la transformación de Tlaxcala y el Distrito X con leyes y reformas que garanticen justicia social, lo que será posible con el respaldo ciudadano.

