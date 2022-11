Logró Tlalcupalpan la paz con alto costo: edil

Después del linchamiento, el pasado 15 de abril, de un hombre en San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Chiautempan, no se han registrado robos o delitos en la localidad, “pero es paz social con un alto costo”, aseveró el presidente interino, Juan Meléndez Bello.

En esa fecha, al concluir la procesión del “Viernes Santo”, la población acusó a un hombre de cometer un robo; enardecida ejecutó su linchamiento, lo golpeó severamente y lo quemó.

Por ese hecho, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició las investigaciones y el 14 de julio concretó la captura del presidente de comunidad, Saúl N., y del llamado “tiaxca”, Raymundo N.

De ahí, el edil interino, recordó que ambos han cumplido 110 días desde su detención y el caso sigue vigente en tribunales, pero la población no se ha manifestado, pues el gobierno del estado dio garantías de que su integridad fiscal no correría peligro, al interior del reclusorio.

Los abogados están haciendo su trabajo y nos dijeron que el 15 o 20 de noviembre los llamarán a audiencia y cabe la posibilidad de su liberación, pues la defensa legal preparó muy bien sus alegatos con pruebas y han demostrado que ellos no tuvieron participación en el caso del linchamiento, soltó.

Meléndez Bello aseguró que la población sigue inconforme, pues no le gusta la forma en que viven sus autoridades en el Centro de Reinserción Social, pero el acuerdo con la procuradora Ernestina Carro Roldán, fue que no se manifestarían si la integridad de Saúl N. y Raymundo N. no correrían peligro.

A raíz del linchamiento, dijo, ya no se han vuelto a presentar nuevos robos. No sé si eso sea un escarmiento para la delincuencia o no, pero es evidente que tenemos tranquilidad, la cual nos ha salido en un alto costo, pues hay dos personas detenidas y erogaciones económicas altas por la representación jurídica, comentó.

