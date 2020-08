Mañana, sorteo de la Lotería Nacional, dedicado a Apizaco

A las 20:00 horas de este martes 4 de agosto será el magno sorteo de la Lotería Nacional que en su serie conmemorativa incluye parte de la historia de la ciudad de Apizaco y atractivos turísticos.

El alcalde Julio César Hernández Mejía pidió a la ciudadanía adquirir su “cachito” o la serie completa para participar en este sorteo, pues algún ciudadano apizaquense o tlaxcalteca podría resultar afortunado al obtener alguno de los diferentes premios, además de que al participar podrá conservar un grato recuerdo de este acontecimiento.

Ojalá el Premio Mayor se quede en Tlaxcala, sería una gran fortuna literalmente hablando, ojalá así sea y la gente participe pues podrían tener esa gran suerte de resultar ganadores, pero no lo sabremos si no participamos, la lotería no se gana sin comprar boleto, eso no sucede,expresó.

Manifestó que al momento analiza si acudirá solo o acompañado de algunos integrantes del Cabildo a la Ciudad de México, sede de la Lotería Nacional, pues eso dependerá de lo que dispongan los organizadores para cumplir con las medidas de sana distancia que marcan los protocolos de sanidad por la pandemia.

Recordó que desde el pasado 21 de julio los boletos del sorteo salieron a la venta a nivel nacional y que en el caso específico de Apizaco, fueron colocados anuncios espectaculares para que la ciudadanía esté enterada de este gran sorteo número 3761 que ofrece 21 millones de pesos en tres series y un total de 66 millones de pesos en premios.

El sorteo fue programado como una estrategia del Gobierno Municipal ante la suspensión de la Feria Apizaco 2020, y aunque se tenía programado hacerlo en mayo, resultó aplazado por la pandemia de Covid-19 y pospuesto para este 4 de agosto, con motivo de los 250 años de la Lotería Nacional.

El sorteo incluye el episodio histórico denominado La Última Carga al Sable, La Maquinita 212, La Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia y al último romántico del toreo, Rodolfo Rodríguez “El Pana” en el momento que da un soberbio trincherazo en la Plaza de Toros México.

Hernández Mejía agradeció una vez más al Director General de la Lotería Nacional y Pronósticos para la Asistencia Pública, Ernesto Prieto Ortega, su apoyo para permitir que Apizaco trascienda en toda la República Mexicana y lo posicione como una de las ciudades más importantes del país.

Los “cachitos” y la serie con costo de 30 y 600 pesos están a la venta en todos los puntos de venta de pronósticos de la entidad tlaxcalteca y el país

