Mantienen cerrada la alcaldía de San Pablo del Monte; pobladores soldaron los accesos

Vecinos de los barrios de San Cosme, San Pedro y San Bartolomé, del municipio de San Pablo del Monte, mantuvieron cerrada la alcaldía, cuya entrada soldaron durante la noche del lunes pasado ante la falta de solución a problemas en sus comunidades.

Este municipio amaneció ayer martes con un ambiente tenso, luego de que un día antes fue cerrada la carretera federal Vía Corta Puebla-Tlaxcala ante la falta de respuesta a sus peticiones, por parte del alcalde Raúl Tomás Juárez Contreras.

Entre la población existe mucha indignación contra el presidente municipal, precisamente por su falta de interés y tacto político para resolver estas situaciones de negligencia, aunado a que hace unas semanas atrás el Congreso del Estado informó el resultado de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022 y en el que se dio a conocer que la administración municipal de San Pablo del Monte presenta irregularidades por más de 24 millones de pesos, señaló René N.

Añadió que también de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021 presentó irregularidades por más de siete millones de pesos.

Ante la pasividad y ocultamiento del alcalde, los quejosos mencionaron que el representante del Ejecutivo estatal se comprometió a localizar al munícipe para llevar a cabo una reunión en la que deberá entregar toda la información solicitada a las comunidades de San Cosme y San Pedro.

Refirieron los ciudadanos de San Pablo del Monte que, si no existiera disposición y actitud de colaboración con sus señalamientos, podrán iniciar un procedimiento de revocación de mandato, “ese es el compromiso del representante del Gobierno del Estado. Hay un interés de otros barrios y esta situación puede ir escalando, nosotros esperamos que muestre –el alcalde- disposición y apertura, porque de lo contrario puede llevar a una situación de ingobernabilidad teniendo como consecuencia la desaparición de poderes en el municipio”.

CONFLICTO EN COMUNIDADES

Los ciudadanos inconformes pidieron la renuncia voluntaria de los presidentes de comunidad, Pascual Carmen Romero –San Pedro-, Alejandro Martínez Sánchez –San Cosme- y Luis Juárez Méndez –San Bartolomé-, a quienes acusan de incurrir en actos de corrupción.

Los disidentes de San Cosme señalaron que el presidente de comunidad no ha realizado ninguna asamblea desde el inicio de su gestión para confirmar los comités de agua, comunitario de hacienda y todos aquellos que sean necesarios.

“Vemos el excesivo saqueo de agua con pipas, un promedio de 60 pipas por día, que en su mayoría van a la ciudad de Puebla, obviamente el cobro de esta venta no ingresa a las arcas de la comunidad”, mencionó René N.

Sostuvo que otro punto de molestia general es el uso del carro recolector de basura, fuera de la jurisdicción de la comunidad, específicamente en la Central de Abasto de la ciudad de Puebla, “igualmente lo que se cobra tampoco ingresa a las arcas de la comunidad”.

Señaló que el presidente de comunidad de San Cosme en los dos años de gestión no ha realizado informe de actividades, “debido a esto, no hay transparencia en el manejo de los recursos públicos, no existe rendición de cuentas de los recursos públicos y derivado de lo anterior se realizó una asamblea de barrio en la cual se conformaron el comité de agua potable y el comité de hacienda con el objetivo de poner un alto a la venta de agua potable y que el comité asuma el control total de la operatividad del suministro del mismo”.

Además, mencionó que acordaron tomar el control del carro recolector de basura, para que el servicio solo sea para la comunidad y que se le entregue toda la documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos y egresos al comité de hacienda para llevar a cabo una auditoría desde el primero de septiembre 2021 hasta la fecha actual.

Todas estas peticiones son de conocimiento del presidente municipal, “sin embargo debido a su negligencia y falta de tacto político no ha querido recibirnos y mucho menos darnos información que ya se le había solicitado por oficio y pues la espera tuvo como límite el día de ayer –lunes siete de agosto- y tuvo como consecuencias cerrar las instalaciones de la presidencia municipal y cerrar la Vía Corta.

ACUERDO

Los quejosos reconocieron el interés del Gobierno del Estado, porque a través del coordinador distrital de la Secretaría de Gobernación, del director de Gobernación municipal y del primer regidor del ayuntamiento, Sergio Mendoza Cano, estuvieron presentes en la Vía Corta, “quienes trataron de comunicarse con el presidente municipal, sin embargo, nunca les tomó la llamada, nunca se le pudo localizar, por lo que se llegó un acuerdo con ellos, de iniciar el proceso de la destitución voluntaria de los presidentes de comunidad de San Pedro, San Cosme y San Bartolomé con el apoyo del área jurídica de la Secretaría de Gobernación del estado”.