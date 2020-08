Medidas sanitarias permitieron pasar al amarillo: Anabell Ávalos

Las medidas que implementaron las autoridades estatales y municipales, así como las acciones sanitarias que siguió la población, fueron determinantes para que Tlaxcala pasara al color amarillo en el semáforo epidemiológico, refirió la alcaldesa capitalina Anabell Ávalos Zempoalteca.

Indicó que fue un trabajo de todos lo que permitió este cambio, pero eso no significa que se deban relajar las medidas preventivas, pues es por la salud propia y de los demás que deben mantener las acciones de protección.

Por ello, pidió a la población a no balar la guardia y continuar con el uso del cubrebocas, evitar las aglomeraciones, utilizar alcohol en gel, el lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.

Refirió que en el municipio se ha permitido la apertura de gimnasios y restaurantes, pero con estrictas medidas de higiene, de lo contrario serán sancionados y hasta clausurados como ha ocurrido con otros establecimientos, pero esa dura acción sirvió para otros comerciantes entendieran que deben acatar los lineamientos sanitarios impuestos por autoridades federales y estatales.

Explicó que han sido cinco meses que se ha prolongado la pandemia y la economía estaba por colapsar en el municipio, de ahí que no podía pedir más tiempo a los comerciantes para que mantuvieran sus establecimientos cerrados, pues deben pagar renta, servicios y alimentar a sus familias.

La alcaldesa agregó que la iniciativa de colocar cubrebocas a los héroes en Tlaxcala, como Tlahuicole y Xicohténcatl, sirvió para llegar a otros sectores de la población que se habían resistido a utilizar este recurso de prevención, pues actualmente más personas emplean este insumo de higiene.

Adelantó que en un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno saldrán delante de la pandemia, de ahí que darán inició con las brigadas integradas por unas 50 personas, quienes recorrerán el municipio de Tlaxcala para brindar información respecto a la Covid-19 y la influenza, pues viene la temporada de esta enfermedad respiratoria y van a prevenir.

JUNIO Y JULIO, LOS MÁS COMPLICADOS

Anabell Ávalos recordó que durante abril y mayo en el municipio se registró el mayor confinamiento de la población, pero en junio y julio hubo más movilidad, de ahí que han sido los meses más difíciles y con el mayor número de casos positivos registrados.

Fue durante el conversatorio regional “Experiencias de las mujeres en la política en apoyo a la población, acciones y retos”, efectuado el fin de semana, donde la alcaldesa dijo que durante cinco meses, la emergencia sanitaria ha dejado enseñanzas difíciles, pero ha forjado a mejores personas.

En su participación, recordó que desde marzo mantienen cerrados los espacios públicos y recreativos en la capital, para no exponer a la población y el personal de la presidencia municipal a un contagio. No obstante, empleados de seguridad pública y servicios públicos no pudieron irse a casa.

Ávalos Zempaolteca destacó que la comunicación ha sido la clave para dar a conocer las medidas sanitarias y las acciones implementadas para frenar con los contagios, así como brindar información para que la sociedad se cuide mientras no exista una vacuna.

Aseveró que algunas acciones para apoyar a los sectores más desprotegidos fue habilitar un comedor para alimentar a mil familias por día, pues muchas se quedaron sin empleo, pero frenaron esa actividad cuando Tlaxcala pasó a rojo en el semáforo epidemiológico y evitaron aglomeraciones.

Además, indicó que han apoyado a sectores productos y microempresarios con apoyos, pero uno de los más afectados fueron los vendedores ambulantes.

A la fecha, la capital del estado registra más de mil casos positivos de Covid-19

