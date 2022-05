Mercado de Ayometla es un "elefante blanco"

Al paso de 15 años, el mercado de Santa Catarina Ayometla es un elefante blanco, abandonado, por lo que la autoridad municipal busca dar vida para beneficio del comercio interior de la comuna.

Esta infraestructura, construida en el gobierno de Alfonso Saucedo Zempoalteca con recursos extraordinarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenta con todos los servicios y al menos 20 locales para brindar servicios en la venta de canasta básica, carne y productos orgánicos. Ante el abandono, hay áreas con grafitis.

El síndico Javier Morales Madrid informó que tienen archivado, que el predio pertenece al ayuntamiento, pero no han hecho nada ante su abandono, “porque no cuenta con vías de acceso de comunicación para que la gente pueda llegar; no hay permisos para operar”.

Destacó que el mercado es propiedad de la autoridad municipal, por lo que está en agenda plantear su activación a través de la aprobación del cabildo.

“Buscamos tomar una decisión respecto a esa propiedad del ayuntamiento, fui hace tres meses a supervisar y encontré que las instalaciones están bien, las bases son fuertes; la problemática para poder echarlo andar son las vías de comunicación”.

Refirió que como autoridad no cuentan con ningún documento que avale la venta de los locales, por lo que el rumor de que Alfonso Saucedo lo hizo con trabajadores de su gobierno, no es legal. “Tendríamos que controlar esos espacios a través de permisos y derechos de uso de suelo”, sostuvo el representante legal de Ayometla.

Añadió que aplaude que el mercado lo construyeron con material de calidad, lo que se refleja con el paso los años al mantenerse en buenas condiciones. "Una limpieza profunda y sin problema pudiera operar".





