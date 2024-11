“Mercado Nuevo”, la discordia municipal entre Tlaltelulco y Chiautempan

A la par de la separación de La Magdalena Tlaltelulco de Chiautempan, municipio al que estaba adscrito, surgió el conflicto por la pertenencia del mercado Lic. Carlos Salinas de Gortari por encontrarse ubicado en los límites territoriales entre ambas demarcaciones.

Municipios Luce viejo el "mercado nuevo" de Chiautempan

Narran algunos propietarios de locales que, desde su construcción en 1993, fue identificado como “Mercado Nuevo”, para diferenciarlo del mercado Hidalgo ubicado en el centro de Santa Ana Chiautempan, y serviría para descentralizar la actividad comercial de la cabecera municipal y que los pobladores adquirieran todo tipo de alimentos para la despensa del hogar, entre otro tipo de productos.

El mercado se ha convertido en un posible refugio para personas que por las noches delinquen. César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Sin embargo, reconocen comerciantes, de inmediato los conflictos territoriales fueron propiciando el cierre casi total del inmueble ubicado sobre la avenida Manuel Saldaña Sur, a unos metros de la carretera Vía Corta Chiautempan-Puebla.

En ese entonces el mercado municipal quedó terminado y listo para ser usado; sin embargo, el cierre que parecía ser temporal se ha extendido por tres décadas y ocasionado que las inclemencias del tiempo causen estragos en el inmueble.

Desde entonces no existe una administración en el centro de abasto y solamente algunos locales abren sus puertas una vez por semana, particularmente los domingos, día en que se instala un tianguis semanal en su explanada.

Salvo contados negocios ubicados en la parte exterior así como los sanitarios, de lunes a sábado el mercado municipal de Chiautempan permanece cerrado; sólo los domingos abren sus puertas una decenas de comercios que se dedican principalmente a la venta de cárnicos, algunas tiendas de abarrotes, comida corrida e instantánea y alguno que ofrece bebidas alcohólicas.

Al no existir certeza jurídica con respecto a la pertenencia del mercado, y ante los conflictos suscitados entre ambas demarcaciones, desde hace algunos años la administración de esa plaza está a cargo del Gobierno del Estado.

LUCE VISIBLEMENTE DETERIORADO

Pese a que cada semana el mercado tiene movimiento en gran parte del inmueble, a tres décadas de su edificación luce visiblemente deteriorado. La pintura está desgastada, los pisos dañados y parte de una de sus bardas perimetrales registra fisuras.

Las paredes y fachadas de gran parte de los comercios están despintados, las cortinas oxidadas y parte de la banqueta, que también luce dañada, tiene maleza. En la parte exterior son pocos negocios, como una fonda, en donde los dueños diariamente “hacen la lucha” todos los días para tener un poco de ganancia.

A eso se suma que entre semana las inmediaciones lucen sucias y con olores desagradables, debido a la instalación de los comercios ambulantes cada domingo, que dejan el piso con grasa y alguno que otro residuo de alimentos, frutos y verduras.

PIDEN LOCATARIOS PRONTA RESOLUCIÓN

Algunos locatarios entrevistados por El Sol de Tlaxcala solicitaron a las autoridades estatales agilizar la resolución de la problemática, y que el Congreso del Estado atienda lo que le compete en la situación.

“A lo mejor nuestra demanda, y lo comparto, es que por medio de ustedes hagamos presión al gobierno para que le dé solución y no sea el ‘elefante blanco’ como ha sido considerado. Es un patrimonio de todos, fue edificado para mercado y tiene que ser mercado; que se regrese, dé su continuidad en beneficio de toda la gente”, expresó uno de los comerciantes.

Indicó que, hasta donde saben, la administración y cuidado está en manos del Gobierno del Estado debido a la controversia que existe de que si se queda en territorio de Tlaltelulco o Chiautempan, ya que está en medio de los dos municipios.

Reconoció que esa situación les afecta de forma negativa en sus ventas, pues si bien procuran ser constantes el mismo estado del inmueble lo impide, por lo que enfatizó en que el Estado le dé solución al tema y determinar qué municipio lo va a administrar, para que lo echen a andar y también para que se hagan cargo de la inversión para la rehabilitación y mantenimiento.

Lo más triste es el deterioro porque no se le da ningún mantenimiento. Desde que fue construido sí ha funcionado, pero técnicamente para los domingos, por el tianguis semanal, pero lo que son locales no se da entre semana porque no se le da el impulso que requiere para que funcione y venga la gente y sea rentable, dijo.

César Rodríguez / El Sol de Tlaxcala

Compartió que desde la construcción del mercado todos los locales tienen dueño, ya que el Gobierno les entregó los espacios a los representantes y ellos, a su vez, lo hicieron a la gente, aunque actualmente la mayor parte de las personas no lo usan.

Otro de los comerciantes también comentó que el mercado se ha convertido en un posible refugio para personas que por las noches delinquen, por lo que es urgente que esa plaza realmente sea atendida.

PROBLEMAS LIMÍTROFES ENTRE CHIAUTEMPAN Y TLALTELULCO

Los problemas de límites territoriales entre los municipios de Chiautempan y Tlaltelulco existen desde hace casi 30 años. El conflicto surgió en 1995 cuando La Magdalena Tlaltelulco se separó de Chiautempan para convertirse en un municipio más de la entidad, lo cual fue publicado en el Decreto número 207.

Dicho documento señala que “la jurisdicción territorial del municipio que se crea, será la que actualmente tiene la población de La Magdalena Tlaltelulco, Tlaxcala”.

La separación ocasionó confusión al extinto Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala que en 1999 solicitó la intervención del Congreso local para definir a qué municipio pertenencia Santa Cruz Tetela.

Sin embargo, al momento no ha quedado definido de manera contundente y firme en territorio de qué municipio fue construido el mercado nuevo llamado Lic. Carlos Salinas de Gortari.

El predio donde fue construido el mercado Lic. Carlos Salinas de Gortari fue expropiado a favor del municipio de Chiautempan mediante Decreto de Expropiación por causa de utilidad pública desde el 16 de marzo de 1990.