Mi compromiso será con el pueblo de Ixtacuixtla, sostiene Alberto Hernández Olivares al rendir protesta como alcalde

Junto con integrantes del Cabildo, Alberto Hernández Olivares rindió protesta como presidente municipal de Ixtacuixtla y destacó que en su administración la lealtad, transparencia y resultados serán la base primordial para un buen gobierno.

Reafirmó que su compromiso será con el pueblo, siempre cerca de la ciudadanía y actuando con honestidad para retribuir la confianza que le han brindado. Destacó que su plan de trabajo estará integrado por tres ejes generales que son: seguridad pública, estabilidad y paz social, transparencia y combate a la corrupción y bienestar para todos.

Estamos seguros de que vamos a poder que, en muy poco tiempo le daremos un rostro distinto a nuestro municipio, la transformación en Ixtacuixtla la tenemos que construir entre todos, estoy muy seguro de que somos mucha gente que estamos a favor de generar mejores condiciones de vida para quienes más lo necesitan, estamos para trabajar, para responder a las necesidades y las peticiones de la población en general

Pidió a los integrantes del ayuntamiento, trabajar con honestidad, pero sobre todo tratar con respeto a la gente, que confía en que este gobierno hará una nueva historia y verá por todos.

“Vengo con un buen entusiasmo y optimismo, pero sobre todo con ese amor de convertir a Ixtacuixtla en un mejor lugar para vivir”.

Dijo que su administración será de puertas abiertas e incluyente. Los programas sociales serán para quienes realmente lo necesitan.

Refirió que implementarán estrategias que sean benéficas a las comunidades, en especial en el área de seguridad, tema que la ciudadanía le ha demandado.

“La seguridad pública es un tema que a todos nos preocupa, esto lo convierte en un rubro prioritario en mí administración, implementando estrategias para su fortalecimiento, sin olvidar también la gestión de programas sociales y la recuperación de los espacios públicos. Tengo claro que no se puede generar y sostener la seguridad pública de manera aislada. Este debe ser un reto compartido, por lo tanto, espero el apoyo de todos ustedes para lograr la seguridad y la paz social”.

Informó que otros de sus trabajos serán mejorar infraestructura educativa, habrá más apoyo al deporte, al turismo y cultura, además, estará al pendiente en los centros de salud para que tengan lo necesario para los pacientes.

Por otro lado, expresó que la transparencia es un mandato constitucional al que debe sujetarse todo servidor público.

Refirió que, el sistema municipal ya no puede trabajar desde la opacidad; la transparencia será ejemplar en esta administración y que no va a tolerar que ningún servidor público haga uso indebido de los recursos que le sean asignados, en la 4T “no existe tolerancia para los corruptos y el doble discurso no se permite”.

“Estoy consciente que esta tarea no es de una sola persona, es de toda la institución y por ello deposito mi confianza en mis compañeros que integrarán la administración municipal. A cada uno de ellos, les pido su compromiso y dedicación al trabajo diario. Que piensen en el Municipio ante todo y no en sus propios intereses; pido que laboren con responsabilidad, compromiso y con noble espíritu de servicio”.

Agradeció el apoyo de cada una de las familias que hoy están confiando en que Hernández Olivares hará el cambio verdadero en Ixtacuixtla.

Por último, recalcó que “a partir de hoy, la ciudadanía y el gobierno municipal, seremos aliados para trabajar incansablemente, teniendo un diálogo abierto y permanente”.