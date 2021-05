Mi propuesta es de proyectos: Juana Sánchez

Juana Sánchez Pérez, candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la presidencia municipal de Xaltocan, indicó que durante las visitas domiciliarias propone alternativas y proyectos de desarrollo, pero jamás para descalificar a sus adversarios.

Mencionó que aunque existen infinidad de proyectos en desarrollo en caso de que ganar la elección, solo ha propuesto cuatro ejes viables de cumplir.

“Conozco mucho de política, la heredé de mi señor padre, por lo que sé perfectamente dónde tocar puertas ante autoridades federales, estatales y de la iniciativa privada a fin de traer más desarrollo al municipio”.

Dijo que trabaja en una Unidad Básica de Rehabilitación pues es un proyecto detonante para las familias de Xaltocan ya que cuando enferman tienen que ir a otros municipios para sanarse.

“No vengo a engañar a mi gente, ustedes saben de lo que soy capaz como abogada, por lo que seré la presidenta gestora de tiempo completo, pues los recursos federales no alcanzan para todas las necesidades de Xaltocan”, afirmó la perredista.

Sánchez Pérez confirmó que aunque salió tarde a su campaña, no ha sido pretexto de no trabajar pues “ya he recorrido todas las comunidades del municipio teniendo buena aceptación porque las familias ven que hay obras palpables”.

Dijo que el sentir de la mayoría de la gente en el municipio de Xaltocan es que la pandemia del coronavirus dejó pobreza y hambre, por lo que reiteró que, si recibe el apoyo de la gente, implementará el programa social de asistencia alimentaria con la distribución a bajo precio de alimentos de la canasta básica.

