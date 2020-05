Mitigan el Coronavirus con sanitización diaria, en Santa Cruz Tlaxcala

Con las jornadas de sanitización diaria a calles y transporte público que realiza el ayuntamiento de Santa Cruz Tlaxcala, se ha logrado mitigar la propagación del Coronavirus, informó el alcalde Miguel Ángel Sanabria Chávez.

Con esto, la comuna se convierte en el único municipio de Tlaxcala que realiza este tipo de trabajos de forma periódica y que se fortaleció con las dos faenas que ha realizado el gobierno estatal.

En una jornada, más de 100 unidades de transporte público son sanitizadas y de esta manera ofrecer medidas preventivas a los usuarios/CORTESÍA AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TLAXCALA

A poco más de un mes de haber iniciado el programa de sanitización y que continuará todo el mes de mayo o hasta que las autoridades federales y estatales levanten la contingencia, el presidente municipal destacó que su administración trabaja para evitar la propagación del virus.

Reconoció que para algunos ciudadanos, las acciones no podrían ser bien valoradas, empero sí son de gran ayuda, pues dijo que “no buscamos la popularidad con el ciudadano, sino como autoridad tenemos que tomar medidas drásticas en beneficio de las personas y ser tolerantes a las críticas”.

En las jornadas, personal de la administración municipal labora dividido en cuatro equipos integrados por 10 personas en diferentes etapas, donde también participa el alcalde.

En estos trabajos, puntualizó Sanabria Chávez, no incluyen a personas adultas mayores o quienes tengan alguna enfermedad crónico-degenerativas, de ahí que “estamos siendo muy cuidadosos con el personal de la presidencia, colaboramos en la sanitización los que gozamos de buena salud y jóvenes, y le estamos entrando”, señaló.

Sobre la noticia de la posibilidad de que el Centro Vacacional La Trinidad, asentado en Santa cruz Tlaxcala se convierta en Centro Covid-19 para pacientes no graves y en recuperación, dijo que el ayuntamiento no ha tenido noticias al respecto.

“Pero una persona me hizo el comentario d que La Trinidad no estaba en condiciones para la conversión, pero como autoridad estaremos al pendiente y esperamos las indicaciones de lo que podamos apoyar, pero hasta el momento no tenemos ninguna notificación”, detalló.

El área de Protección Civil municipal lleva periódicamente la sanitización a unidades de transporte público que transitan por la cabecera, comunidades y zonas aledañas a Santa Cruz Tlaxcala.

