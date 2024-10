Mototaxis, un reto para nueva administración de Zacualpan

La operación irregular de mototaxis en Zacualpan representa un reto importante para la nueva administración municipal, encabezada por Sandra Corona Padilla, pues desde que asumió el cargo ya operaban y no existe reglamentación municipal en la materia.

Municipios “Tolerancia cero” a motoristas, anuncia alcalde de Nopalucan: será obligatorio que en cada unidad viajen máximo dos pasajeros

Desde la campaña electoral los mototaxis manifestaron a Corona Padilla -quien en ese momento era candidata a la presidencia municipal- su intención de continuar su operación de transporte una vez que ella asumiera el cargo.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

A pesar de que los mototaxis no están regulados en Tlaxcala y el gobierno estatal ha trabajado para erradicarlos, esos grupos se han expandido a diferentes municipios y recientemente incluyó a Zacualpan.

En entrevista, la alcaldesa Corona Padilla confirmó que, en campaña, mantuvo contacto con algunos operadores de mototaxis que ya circulaban en el municipio.

“Tiene alrededor de un año operando ese medio de transporte en Zacualpan. La verdad es que recién me buscaron, no he tenido la oportunidad de platicar con ellos, pero vamos a reforzar la comunicación, pues es importante, sobre todo por los antecedentes que tenemos en otros municipios. Lo primordial es salvaguardar la seguridad de la ciudadanía", señaló.

Municipios Llega a Zacualpan el servicio de mototaxis; ya opera en 14 municipios de Tlaxcala

No dejes de leer:➡️Zacualpan de Amilpas, el pueblo donde la cultura y la naturaleza se unen para brindarte la experiencia perfecta

La presidenta explicó que, a diferencia de otros municipios donde ese tipo de transporte es más común, en Zacualpan sólo opera una persona, con posiblemente dos o tres vehículos prestando el servicio.

“No es que haya anuencia de mi parte, simplemente cuando yo llegué ya estaba el servicio establecido. Al no existir un reglamento que prohíba la operatividad de mototaxis en el municipio, la presidencia no puede sancionar, prohibir o generar alguna acción específica con esos transportistas”, aclaró.

Sin embargo, adelantó que el tema será discutido en el cabildo en las próximas semanas, pues no lo han abordado formalmente hasta ahora, “pero muy pronto lo vamos a hacer. Lo que sí es cierto es que es un servicio que la ciudadanía utiliza, porque una gran mayoría no tiene vehículo propio y lo ha visto como una necesidad”.

Municipios Apoya alcalde de Nopalucan propuesta de otorgar concesiones de taxi a los operadores de mototaxis a cambio de tres “golondrinas”

Entérate:➡️Adquiere Zacualpan deuda de $3 millones, para centro comunitario

De hecho, puntualizó que el servicio de mototaxis las amas de casa también lo contratan para mandados, lo cual facilita su quehacer diario.

Aunque a nivel estatal el tema es ampliamente debatido, la presidenta municipal subrayó la necesidad de revisar la situación a nivel municipal, con la participación del Cabildo.

Con al menos 13 municipios donde circulan las llamadas "golondrinas", la expansión de este tipo de transporte informal ha generado controversia en la entidad y las autoridades estatales buscan una regulación más estricta.

Te puede interesar:➡️Zacualpan ha progresado desde que es municipio, afirma alcalde





EL DATO:

En Zacualpan, al frente de su primera alcaldesa, la nueva administración deberá encontrar un balance entre la demanda ciudadana y las normativas que puedan establecerse