Multa la Secretaría de Movilidada a Élite por bajar costo de pasaje en Chiautempan

La Secretaría de Movilidad del gobierno estatal infraccionó a la ruta de Transportes Unidos de Primera del Altiplano, conocidas en Chiautempan como “Elite”, por bajar un peso al precio de su servicio público.

El propósito de los transportistas era ayudar en la economía de sus pasajeros, la cual resulta afectada por la crisis de la pandemia. Además, querían competir con líneas de segunda al ser modificada su ruta por el ayuntamiento de Chiautempan.

Sin embargo, esta acción generó “envidias” entre este sector y de inmediato inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes levantaron una infracción a las unidades colectivas marcadas con los números económicos 02 y 16.

Gonzalo Meneses Barbosa, representante legal de la línea Élite, precisó que ya existen molestias entre la población, pero aclaró que subir su pasaje fue por instrucciones de la Secretaría de Movilidad.

La gente estaba respondiendo bien con nosotros y ahora están molestas porque piensan que estamos jugando, pero no es así, es la Secretaría de Movilidad quien no respeta nuestra cuota, indicó.

Señaló que hizo lo posible para que respetaran su tarifa, peroa la Secretaría de Movilidad no le importó y me dijeron que la competencia se acusó y que no estaba bien, agregó.

Hasta el momento, no hay acuerdos con el ayuntamiento de Chiautempan, luego de seguir en el influyentismo hacia la ruta “Taxi-Tlax”.

