Municipio de Tlaxcala trabaja para evitar abusos de autoridad

Los policías capitalinos trabajan bajo la legalidad y respeto de los derechos humano de los pobladores, principios que son inculcados para evitar caer en abuso de autoridad, un tema que en últimos días ha tomado mayor fuerza por los casos que se presentan a nivel nacional e internacional y han sido evidenciados en redes sociales.

Al respecto, Max Hernández Pulido, director de Seguridad Pública del municipio de Tlaxcala, indicó que debe quedar claro que quienes trabajan en cuerpos de seguridad pública de todos los niveles de gobierno lo hacen bajo estos principios –legalidad y respeto- y deben actuar bajo los protocolos que existen, pues rebasar estas dos premisas es caer en abuso de autoridad o ejercicio indebido de las funciones.

Hernández Pulido aseveró que en el municipio de Tlaxcala las quejas por abuso de autoridad no han sido frecuentes, pues de enero a junio de este año solo han registrado dos casos, los cuales se encuentran en proceso de sanción y a uno de ellos solo le pagan el 30 % de su sueldo hasta que se resuelva si es culpable o no del posible abuso de autoridad, aunque reconoció que en años anteriores las quejas fueron en mayor medida.

Destacó la importancia de capacitar a los elementos para saber desempeñar su trabajo y comportarse ante la sociedad, por ello, un esfuerzo adicional que realizan en la corporación capitalina es contar con policías más humanos y sociales.

No obstante, mencionó que han encontrado personas que se resistían a desempeñar una buena labor o no entendían que están para servir y orientar, no para lastimar o fastidiar a los ciudadanos, pero trabajaron más con estos integrantes de la corporación y los han hecho comprender su función en la sociedad.

Explicó que imparten cursos de control del estrés y la ira, que son indispensables porque una persona que porta una placa y un arma puede ser peligrosa sino tiene una estabilidad emocional, pues puede abusar en sus funciones al momento de detener a un ciudadano.

