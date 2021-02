Necesita la Capital un gobierno para el pueblo: Asegura Iván Patiño Rojas

La capital tlaxcalteca requiere una palpable transformación, que sea no solo con un gobierno sensible, sino cercano a todo el pueblo, consideró Armando Iván Patiño Rojas.

A pesar de la riqueza cultural y gastronómica que existe en el municipio, afirma que hoy en día la ciudadanía merece ser escuchada y beneficiada con distintos proyectos.

Originario de Tlaxcala capital y avecindado en Ocotlán, Patiño Rojas aseguró que conoce de las necesidades que existen entre la población, pero además igual identifica qué es lo que piden.

Patiño Rojas cuenta con estudios en Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Apizaco y tiene más de 28 años de colaborar en la administración pública en diferentes municipios de Tlaxcala, donde se ha desempeñado principalmente en las direcciones de Obra Pública, teniendo contacto directo y sensible con la ciudadanía.

Como ciudadano –recuerda- ha ayudado a amigos y vecinos de una forma desinteresada, ya sea económicamente, moralmente o acompañándolos en distintas actividades personales o de otra índole.

Dijo que a él lo mueve la solidaridad como paisano y amigo, ya que si tiene la forma de hacer o ayudar en algo a otra persona, lo hace. Por ello, resaltó que es necesario remover conciencias y activar voluntades.

“Desde niño yo me he identificado con el pueblo por ser del pueblo, por platicar y estar cerca de las necesidades, yo he vivido de todo porque provengo de una ciudad capital hermosa y por ello propongo un verdadero cambio”, expresó en entrevista para El Sol de Tlaxcala.

Armando Iván Patiño Rojas busca convertirse en el candidato que elija el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de la ciudad capital, pues se considera una persona con voluntad y competitivo de hacer el cambio que los ciudadanos demandan.

En ese sentido, refirió que como persona lo motiva la transformación de Tlaxcala, pero que vaya de la mano del ciudadano y del que tiene la necesidad, toda vez que ellos saben lo que se requiere y necesita en la capital.

“Busco ser un engrane para ofrecer a todos una mejor estadía de vida en Tlaxcala capital, pido con humildad esta oportunidad, y lo hago oyendo al ciudadano, trabajando de la mano con ellos para detectar y trasformar las necesidades en un progreso palpable”, agregó.

¿Qué te hace diferente de otros candidatos de Morena?

-“Yo sí voy a cumplir y tengo la certeza de hacerlo, no estoy ofreciendo nada a cambio, sino un crecimiento sustentable, motivado en reactivar y remover conciencias y activar voluntades, respondió Patiño Rojas.

Y también abundó en no ofrecer dadivas a personas que confíen en su proyecto, pues “yo no vengo a decirles que debemos de cambiar las prácticas de política, sino a ver en qué hemos fallado, en qué nos hemos convertido y activar la voluntad de querer ser mejores y hacer algo por nuestra comunidad”.

Armando Iván reconoció a todos los exalcaldes de la capital su trabajo, ya que han hecho algo importante durante su administración y con responsabilidad. Ante ello, dijo que “no puedo hablar mal de nadie porque todos han trabajado por Tlaxcala, muy a su manera, pero hoy yo llevo la idea transformadora de la ciudadanía y pueblo, eso es lo que me identifica, no vengo con proyecto político, sino en atacar las necesidades”.

TENEMOS UN PROYECTO TRANSFORMADOR

En la charla, Armando Iván Patiño Rojas platicó de un real proyecto trasformador y que va de la mano con la Cuarta Transformación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Su plan está fundamentado en proyectos viables a corto, mediano y largo plazo en materia de infraestructura, turismo y seguridad, pero no los detalla para no incurrir en una violación a la legislación electoral.

“Tengo una idea de gobernar para todo el pueblo y ser más sensible, gracias a 28 años de trabajo conozco las necesidades, pues necesitamos fortalecer lo que tenemos, de la mano sociedad y municipio, y con autoridades y empresarios”, comentó.

¿Cómo ve Patiño Rojas a la capital?

-“Lo observo con falta de empleo, a pesar de que Tlaxcala es un municipio turístico, no hay. Tiene que haber más empleo. La seguridad debe ser fortalecida para disminuir los índices de la delincuencia y también se debe trabajar en la economía”.

Por ello, aclaró que no lo motiva una aspiración personal, sino el hecho de ver a la ciudadanía con un buen representante de su municipio. “Si voy, qué bueno; si no es así, trataré que a esos ciudadanos que confiaron en mi tengan una buena representación”, dijo.

¿Es Morena el partido idóneo?

-“Sí, sabes… venimos de un hartazgo de la clase política, porque hemos visto cómo se pasan de puesto en puesto, nombrando a los amigos y que no han dado resultados al pueblo tlaxcalteca, y ya no queremos más de eso. Queremos un cambio con sentido social, y qué mejor que un candidato de pueblo, que tiene claro eso para apoyarlo y tratar de llevar a Tlaxcala a un mejor desarrollo y calidad de vida”.

RECONOCIMIENTO

MOTIVACIÓN

Los que me conocen saben que he caminado por las calles, trabajado y sabemos las problemáticas. Pido con humildad que valoran el hecho de mis intenciones, no quiero llegar a ser presidente municipal porque me mueva el único interés de serlo, me mueve trabajar de la mano del ciudadano

Armando Iván Patiño Rojas / Aspirante a candidatura

