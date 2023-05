No es un hecho mi despido: comisario de San Pablo del Monte

El comisario de seguridad de San Pablo del Monte, Andrés García Apango, acusó que su presunto despido fue concretado cuando el alcalde Raúl Tomás Juárez Contreras se encontraba alcoholizado, por ello, no es un hecho la determinación.

La tarde del miércoles el ayuntamiento informó a través de un comunicado -publicado en su página oficial de Facebook- el cese del estratega policiaco, alegando “omisión de funciones y falta de cumplimiento de sus responsabilidades en el desempeño de su cargo”, pero después fue borrado.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, García Apango insistió en que el presidente tomó la decisión de forma apresurada y cuando estaba en evidente estado de ebriedad, por ello reconsideró la determinación y todavía están en pláticas.

El presidente estaba en estado inconveniente y llegó un grupo de personas a verlo para hacerle una serie de comentarios en mi contra, pero el detalle es que estaba ebrio, por ello, tomó la determinación a la ligera, sin antes corroborar toda la información, sostuvo.

De hecho, refirió que son tres personas quienes intentan quitarlo del puesto, uno de ellos es su compañero, Martín Guzmán Martínez, quien es de Puebla y había recibido la propuesta del munícipe para estar al frente de la corporación.

Mi compañero y dos personas más de San Bartolomé y del barrio de San Pedro, son quienes argumentaron que yo hice caso omiso para apoyar a una persona de la tercera edad y también acusaron que no atendí el llamado de auxilio de una persona que supuestamente iba a ser secuestrada, pero todo fueron chismes, aseveró.

De hecho, García Apango aseguró que se trata de viejas riñas entre vecinos y solo buscan pretextos para afectarse entre sí y aunque la policía municipal no se presta para tales acciones, dio la atención.

Este personaje poblano pretende quedarse con el puesto de director de seguridad pública y, de hecho, lo estaba logrando, pues le habían notificado que se iba a quedar como encargado, mientras tanto al presidente tomaba una determinación, por eso su molestia, estableció.

Al día siguiente (jueves), recordó que sostuvo una plática con el alcalde para explicarle en torno a las acusaciones en su contra y cómo sucedieron los hechos (según su versión), entonces, Juárez Contreras admitió que tomó una decisión apresurada al ordenar al secretario del ayuntamiento que realizara el comunicado, sin antes preguntar al acusado.

"Le dije al presidente que si me comprueba lo que me acusan me paso a retirar, pero si no, pues voy a proceder legalmente”

Andrés García, Comisario de seguridad