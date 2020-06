No habrá tianguis en Contla

Pese al decremento en sus utilidades diarias, comerciantes adheridos a la Asociación de Comerciantes Santaneros y Más avalaron la decisión del secretariado técnico de la Comisión Especial de Contingencia Municipal, en el sentido de suspender este lunes uno de junio el tradicional tianguis de Contla de Juan Cuamatzi que instalan en la Sección Primera y Séptima.

Lo anterior, tras el anuncio del ayuntamiento, debido al incremento de casos positivos de Covid-19 en la comuna y para evitar su propagación.

El documento entregado a los comerciantes, del cual El Sol de Tlaxcala posee una copia, refiere que es de “carácter obligatorio, esto debido a la desobediencia de evitar la aglomeración de personas en fechas recientes en el municipio”.

Al respecto, el líder de los comerciantes que se instalan en la Sección Séptima, José Luis Teloxa León, afirmó que sus agremiados se suman a la disposición de la autoridad municipal.

“No hay problema, somos conscientes que vivimos una etapa difícil en esta pandemia que a todos nos afecta, no vamos a desacatar la disposición e ir a ponernos a la fuerza, porque no es así, este virus es real, aunque mucha gente no crea en él”, dijo el líder.

Recordó el reciente fallecimiento del líder de los tianguistas de Tlaxcala capital, Edgardo Islas Carmona, de ahí que “la Covid no es un juego, el compañero murió de esa enfermedad… así que invitamos a toda la población a respetar las normas de prevención, con esto nos ayudan a nosotros, para que cuando haya condiciones, podamos regresar lo más pronto posible”, remató.

El presidente municipal, Miguel Muñoz Reyes, informó que el tianguis es una necesidad para la población, pero deben de acatar las medidas preventivas ante el incremento del coronavirus.

“Todo dependerá de poder achatar la curva de contagios en el municipio, confiamos en la sensibilidad y responsabilidad de la población para reforzar las medidas preventivas durante esta contingencia y que la nueva normalidad llegue pronto”, finalizó el munícipe.

