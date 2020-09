No permitirá Muñoztla edificación de panteón

Por incumplir compromisos de obra pública, la comunidad de San Pedro Muñoztla no permitirá al gobierno de Chiautempan que construya en su territorio el nuevo panteón municipal denominado “San Nicolás”.

Municipios Suspenden gasera en Chiautempan

La molestia de la población estriba en que durante más de tres años de la administración de Héctor Domínguez Rugerio, no fueron atendidas peticiones de obra pública prioritarias para rehabilitar calles, reparar pozos de agua potable y mejorar los accesos con las comunidades vecinas de Texcacoac y San Pedro Tlalcuapan.

Presas vacías en Hueyotlipan



Lee más aquí ➡ https://t.co/D8czrjFgf5 #Conagua #Tlaxcala pic.twitter.com/ThVuzenQQh — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 21, 2020

A ello se agrega la reciente campaña de desinformación por parte del gobierno chiautempense al acusar al presidente de comunidad, Gregorio Muñoz Muñoz, de ser el principal opositor a la construcción del panteón, a pesar de que para tratar este tema fue nombrado un Consejo Ciudadano que integran 25 notables personas de la demarcación.

Municipios Exoneran a Antonio Mendoza de peculado, tras largo litigio

“Aunque hay terquedad del presidente municipal, la población no permitirá ese panteón por el poco interés que le ha puesto el alcalde a la comunidad en obra pública, por eso el pueblo no le da el permiso social, no soy yo, es el pueblo”, expresó Gregorio Muñoz.

Recordó que el conflicto no es de apenas, sino desde 2019 al gobernar el hoy expresidente Gustavo Muñoz, al grado de que el tres de diciembre, horas antes de que fuera colocada la primera piedra del proyecto, el alcalde Héctor Domínguez fue retenido por varias horas y liberado tras firmar un documento en el que desistía de construir el panteón en su territorio.

No obstante, al asumir el cargo Gregorio Muñoz el uno de enero de 2020 y retomar las pláticas con el alcalde, fue organizada una consulta ciudadana para que la población decidiera si aprobaba o no el proyecto, la cual concluyó en que sí en una cerrada votación, pero con la condición de que el gobierno municipal se comprometiera a hacer cinco obras y firmara el compromiso ante notario público, a lo que se negó Héctor Domínguez.

Se reduce paso de migrantes por la entidad: Elías Dávila



Continúa leyendo ➡ https://t.co/1qwpaZlYYC #Migrantes #Tlaxcala pic.twitter.com/cQjEKwO8bC — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 20, 2020

A la llegada de la pandemia el tema fue olvidado, pero retomado a principios de septiembre al ingresar maquinaria a compactar el terreno adquirido en el predio “Estocapa”, en límites con Tlaltelulco, lo que generó inconformidad de pobladores que de inmediato frenaron los trabajos y acudieron a dialogar con el alcalde para evitar un conflicto mayor.

Local Implementa Sesa estrategia “Fortalecimiento ante Covid-19 e Influenza” en el municipio de Chiautempan

Gregorio Muñoz lamentó que el gobierno de Chiautempan recurra a la difamación al difundir su área de Comunicación Social en redes sociales que él es el principal opositor a que la obra del panteón se haga en Muñoztla, pues la negativa es de la comunidad en su mayoría.

Ante ello, solicitó la intervención del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, de lo contrario podría suscitarse un conflicto mayor si el gobierno municipal insiste en construir ese panteón municipal.

Pobladores de San Pedro Muñoztla recriminaron que ni bacheo tenga su comunidad.

Impulsa Itea uso de App educativa



Continúa leyendo ➡ https://t.co/zSFFrRPAd1 #Educación #Tlaxcala pic.twitter.com/ft6YNl8o4D — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 21, 2020

Continúa leyendo:

Local Pandemia frena litigio de límites territoriales entre Chiautempan y Tlaltelulco

Municipios Acuerdan detener tianguis de Ixcotla, Chiautempan