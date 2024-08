No se amparará, dice el alcalde de Teolocholco ante observaciones en la cuenta pública 2023

“No voy a ampararme, las observaciones en la cuenta pública 2023 se pueden solventar y yo no me llevo un solo peso del erario”, aseveró el alcalde de Teolocholco, Rodrigo Cuahutle Salazar.

Antes de la presentación de su programa de feria, el munícipe estableció que no tiene temor de que inicien algún procedimiento de investigación en su contra por el manejo del erario del año 2023 y los años anteriores. “No tengo motivos para ampararme, tengo mis tres cuentas públicas aprobadas, el daño patrimonial de cinco millones de pesos (de la cuenta pública 2023) los solventaré, pero no tengo porque ampararme”, señaló.

Las observaciones más graves son pagos de gastos improcedentes por un monto de un millón 457 mil 851 pesos; pagos por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado por un millón 491 mil 245 pesos.

“Tengo una buena relación con la Gobernadora; sabe del trabajo que he hecho en Teolocholco, no tengo nada que ocultar, soy un hombre íntegro, me dedico a trabajar y todo aquel que trabaja merece ganar”, puntualizó.

HABRÁ LICITACIÓN EN EL TEMA DEL ECOTURÍSTICO

Por otro lado, el alcalde aseveró que habrá un proceso de licitación pública para otorgar la concesión del centro recreativo “Ecoturístico Ixtlahuaca” y aseguró que es falso que pretenda apropiárselo.

La acusación

Lo anterior, porque regidores denunciaron que Cuahutle Salazar pretende quedarse con el centro recreativo “Ecoturístico Ixtlahuaca” a través de la concesión a una cooperativa de la cual él maneja a través de “incondicionales”.

Los representantes populares Adolfo Juárez Texis y Ulises Hernández Ruiz, así como la síndica Amada Espinoza Flores, dijeron que se deslindaron de ese negocio “sucio” que pretende ejecutar el emanado del Partido del Trabajo, al considerar que el contrato de concesión lo manejará de manera discrecional y beneficiará a esta cooperativa para que haga negocios una vez que concluya la actual administración municipal.

Asimismo, aseguraron que esta acción representa un claro conflicto de intereses y actos de corrupción, ya que el presidente municipal utiliza su posición pública para “privatizar” un espacio que pertenece a la comunidad.

Refirieron que, en la última sesión de Cabildo, el alcalde sometió a votación la propuesta de concesión y ahí recibió el apoyo de todos los presidentes de comunidad y tres regidores, con quienes había cabildeado previamente.

Denunciaron que el alcalde justificó la concesión al afirmar que es una instrucción de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, instancia que supuestamente le advirtió que, de no proceder con la concesión, el permiso de operación del centro recreativo sería retirado.

Los regidores señalaron que el alcalde mostró un especial interés en invertir recursos públicos para la rehabilitación de las cabañas del centro “Ecoturístico Ixtlahuaca”, de las cuales pretende apropiarse, acusan.