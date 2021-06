Nombran al nuevo párroco de Huactzinco

El sacerdote José Rafael Molina Hernández tomó posesión como nuevo párroco de San Juan Huactzinco, eso luego de que el templo de esa comunidad católica quedó sin pastor tras el deceso del sacerdote Arturo Flores Rojas, quien perdió la vida al permanecer varias semanas enfermo.

Local Deja de registrarse hurto de arte sacro

Así, a poco más de 20 días de la muerte del párroco de Huactzinco, el obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, hizo el nuevo nombramiento ante fieles de la parroquia de San Juan Apóstol y Evangelista.

En la homilía de la toma de posesión del presbítero Rafael Molina, el máximo jerarca de la Iglesia católica en Tlaxcala sostuvo que la Providencia siempre se hace manifiesta de muchas maneras y que ahora, para la comunidad parroquial de San Juan Huactzinco, la manifestación era al proveer un nuevo pastor.

Retoman abrazos y convivencia familiar, durante el Día del Padre | Lució abarrotada la zona de los dinosaurios en Cuaxomulco y el zoológico en Apetatitlán...https://t.co/PbxPij515R#DíadelPadre — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 21, 2021

Y es que explicó que un pastor sufre cuando no está con su comunidad, cuando no está con sus fieles y cuando no acompaña el proceso de la vida de la comunidad.

Municipios Comienza semana de visita pastoral

Y tras anunciar formalmente el inicio del ministerio sacerdotal del padre Rafael Molina como parte del proceso que Dios le da para servir a la Iglesia, solicitó a la feligresía la unión ante las adversidades que se viven.

MÁS CAMBIOS

El obispo de la Diócesis de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, durante esta semana, llevará a cabo nuevos cambios de presbíteros en algunos templos de la entidad.

El día 25 de junio tomarán posesión los padres: Francisco Sánchez y Yair Hernández, como párrocos de Santa Apolonia, Teacalco y San Damián, Texoloc, respectivamente. Y también se ha proyectado el nombramiento del nuevo párroco de Ixcotla, Chiautempan.

Hoy comienza el regreso a escuelas, en primera etapa | Cuerpo directivo, jefes de sector y supervisores se presentarán en los planteles educativos...https://t.co/19kuRlEOQc#RegresoaClases — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) June 21, 2021

Continúa leyendo:

Local Cúpula está casi lista en San José

Local Festeja Cuaxomulco a San Antonio, su santo patrono