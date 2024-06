Nuevo madruguete lleva a Javier Hernández a asumir la alcaldía de Zacatelco

En un nuevo madruguete del cuerpo edilicio de Zacatelco, el primer regidor Javier Hernández Alvarado en sesión extraordinaria la tarde noche de este sábado asumió la presidencia municipal, al recibir 10 votos del total de 16 que integran el cuerpo edilicio.

De esta forma, el suplente de la alcaldía, José Luis Pérez Xochipiltecatl dejó de fungir al frente de la autoridad local, cargo que asumió este mismo mes ante la ausencia de Hildeberto Pérez Álvarez, quien enfrenta un proceso legal por el presunto desvío de recursos públicos.

El bloque de 10, lo integraron la regidora Patricia Díaz Domínguez, la síndica Sandra Gutiérrez, el propio primer regidor Javier Hernández Alvarado, los presidentes de comunidad de las secciones Primera, Segunda, Tercera Xochicalco, Tercera Guardia, Cuarta y Quinta, además del delegado de la colonia Domingo Arenas.

En la sesión votaron por la continuidad de Pérez Xochipiltecatl, la regidora Briseida Muñoz y el presidente de comunidad de Sección Tercera Exquitla, Gregorio Nájera Ramírez.

De esta forma, José Tecante Muñoz tendrá que volver a subir como primer regidor, ante la ausencia del propietario, quien asume el cargo de presidente municipal.

La situación que envuelve a la administración pública de Zacatelco es inédita a menos de tres meses de que concluya funciones.

Tres regidores no acudieron a la sesión extraordinaria de este sábado, aunque su presencia no cambiaría la determinación de la mayoría de ediles del llamado Corazón del Sur.

Por su parte, José Luis Pérez Xochipiltecatl comentó a gente cercana a su persona que no entregará las llaves del despacho del alcalde, porque manifestó a Hernández Alvarado que actúa de manera ilegal y que desconoce quién lo maneja.

José Tecante Muñoz, quien no ha sido notificado aún para regresar al cabildo como primer regidor, señaló que el municipio vive una verdadera crisis, “esto culmina como un torbellino, con un cabildo de lo más pésimo, no hay respeto, legalidad, no hay orden, quien maneja los hilos es el que está en el Centro de Reinserción Social”.

Sostuvo que quienes manipulan el conflicto de la administración municipal son Óscar Saldaña, asesor de Hildeberto Pérez Álvarez y el secretario Edilberto Méndez, quien es afín al llamado “Cachorro”.

LLAMADO A DIRECTORES DE ÁREAS

Este domingo, el nuevo alcalde Javier Hernández Alvarado citó a directores de área para tratar el tema de la entrega-recepción y su continuidad o cese de sus respectivos cargos.