Obra deportiva sí se ejecutará: Ana Bertha Mastranzo

La diputada local del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ana Bertha Mastranzo Corona, señaló que los 15 millones y medio de pesos, destinados para modernizar los campos deportivos del barrio de Santiago en San Pablo del Monte, están etiquetados y serán ejercidos sin inconveniente una vez regularizada la documentación de los predios de este espacio deportivo, olvidado desde hace más de 35 años.

Local Presidirá José Luis Garrido la JCCP del Congreso

Sostuvo que el fondo económico asignado está en resguardo en la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal. “Esta obra es importante para el municipio, la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda será la encargada de llevar esta obra, que ahora está en trámites de escrituras y de poner todo en orden”, enfatizó.

Complica Covid la Educación Especial, en Tlaxcala



Continúa leyendo ➡ https://t.co/WG0azz7Z93#Covid19 #EducaciónEspecial pic.twitter.com/VKU96HNjk0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 1, 2020

La legisladora señaló que no solo en San Pablo del Monte la mayoría de predios en propiedad de los municipios no están regularizados, “esto ha venido a retrasar, aunado a la pandemia”.

Local Nadie ha impugnado la reforma electoral: Isabel Casas

Afirmó que en ningún momento se ha negado a dialogar con los deportistas que exigen la obra, por lo que aseguró que “se les ha atendido”.

Añadió que el pasado martes le exigían estar presente en el momento de su manifestación, “no fue negarme pero había sesión, una de mis primeras obligaciones es estar en sesión del Congreso del Estado, les propuse platicar este miércoles y quedó agendado”.

Recordó que en el ejercicio de 2019 fueron etiquetados tres millones de pesos, “nos encontramos con la misma situación del ordenamiento de todos los documentos, de escrituras, de deslindes que estuvieran al corriente, no se pudo concretar, por eso se tuvo que redireccionar el recurso”.

Aseguró que existe el compromiso con todos los deportistas del municipio, por lo que se gestionó una obra con un monto no menor sino ahora de 15 millones y medio de pesos.

En murales, Daniela Bonilla abordará el feminismo



Más Información aquí ➡ https://t.co/Ef2Iz3EZKQ#Cultura #Feminicidios pic.twitter.com/ewm9Eb5bIN — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 1, 2020

Lamentó que la manifestación del pasado martes, en la que cerraron momentáneamente la Vía Corta, haya mostrado un sentido politizado, el que hicieron visible al tratar de perjudicar su imagen.

“Quiero decirles que todo se lleva a cabo, se agiliza lo más que se puede, los trámites dependen del municipio, ha sido lento y con la pandemia más complicado”, enfatizó.

Local Definen sanciones de violencia política por razones de género

Mastranzo Corona señaló que no ve un solo peso de ese recurso, “imaginarán que tengo ese dinero en la casa, no es así, no veo absolutamente nada de ese recurso, tan es así que Secoduvi se encargará de normar y llevar todo el trabajo, mucho menos tendré injerencia”.

Subrayó que su interés es que se haga ese trabajo en esos campos que han estado olvidados por más de 35 años.

“Es un lugar importante porque se reúnen sábados y domingos todos los equipos de futbol, además de niños, jóvenes y familias”, refirió.

Dijo que las condiciones actuales de ese espacio deportivo son precarias, “por eso tratamos de dar una comodidad, que puedan disfrutar ese lugar”.

Definen sanciones de violencia política por razones de género



Más Información aquí ➡ https://t.co/H4H961WQfA#ViolenciaDeGenero #ViolenciaPolitica pic.twitter.com/e7T7ySJOJj — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) September 1, 2020

La diputada local señaló que “está muy próximo a terminar el proceso referente a la inscripción de la escritura, “no tiene mucho que abrió el Registro Público, inició actividades el tres de agosto, el Cabildo de San Pablo del Monte está por entregar las constancias de posesión, los deslindes, eso es lo que ha retrasado un tanto, pero todo lo demás está avanzado”.

Local Eligen a José Luis Garrido Cruz presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso local

La legisladora por Morena aseguró que no hay por qué preocuparse, “la obra se tiene que realizar, pero sí ha sido muy complicado integrar todo el proyecto; hemos estado acompañando al ayuntamiento y tratar de que sea lo más pronto posible, está inscrita la escritura”.

Informó que para hacer la obra realizaron constancias de posesión a nombre del ayuntamiento, trámite que apenas aprobó el Cabildo.

Política, otra forma de violencia: Rector de la UATx



Lee la nota aquí➡ https://t.co/awS7YvuOAM#UATx #Politica pic.twitter.com/x12yeo2jiH — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) August 31, 2020

Refirió que actualmente las actividades deportivas están suspendidas por la pandemia de la Covid-19, pero en breve volverán a jugar.

Local Se manifiestan docentes frente al Congreso local; piden equidad al otorgar las plazas

Imaginarán que tengo ese dinero en la casa, no es así, no veo absolutamente nada de ese recurso.

La obra el complejo contempla una cancha de pasto sintético con gradas, vestidores, sanitarios, pista sintética e iluminación. Podrán jugar tarde y noche.

Te invitamos a unirte a nuestro canal en Telegram



Noticias relevantes de Tlaxcala, México y el Mundohttps://t.co/nt2ef0kIYb pic.twitter.com/Qe5Z5SDqjd — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 6, 2020

No dejes de leer:

Local Inicia LXIII Legislatura último año

Local Candidaturas para jóvenes en Tlaxcala, rechazadas