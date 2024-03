Ofrendan labriegos a San José quema de cohetones en Teacalco

San José Teacalco es el único lugar en Tlaxcala donde los productores de maíz queman 200 gruesas de pirotecnia para venerar a su santo patrón. Los campesinos oran para pedir buenas cosechas, lluvia y salud.

Ciento cincuenta mayordomos (tetlopiles) -bajo estrictas medidas de seguridad- llevaron como ofrenda una salva de 200 gruesas de cohetones aéreos a San José.

Esta acción tuvo lugar en la semana del 17 al 25 de marzo.

Durante la procesión por las calles de la comunidad, los tetlopiles cargaron a hombros los explosivos.

Las detonaciones tuvieron lugar durante el acto religioso y en la casa del primer mayordomo, Arnulfo Gómez Castillo.

Llevo 28 años participando como tetlopile, aportamos una cooperación de ocho mil pesos cada uno, para la pirotecnia y la preparación de tamales expresó Erubiel Sanluis Carcaño.

La quema de pirotecnia concluyó ayer lunes; también hubo un espectáculo piromusical con castillos y bombas.

FIESTA DE LOS TETLOPILES

Los tetlopiles portan chaleco de color amarillo que los diferencía de los demás en la fiesta en honor a San José. En la procesión cargan a hombros la pólvora que ofrecen en salva. El domingo con música, tamales, pan y atole celebraron al “santo patrón”.

Los 150 tetlopiles de Teacalco, -cada año se integra una Mayordomía diferente- hicieron un esfuerzo para reunir el pago de cuatro mil pesos para la pirotecnia y otros cuatro mil pesos para ofrecer la “tamaliza”.

Después de la procesión, celebraron a ritmo de música de banda y con estruendos en el cielo. Las esposas de ellos ofrecieron tamales de todas las variedades, pero los especiales fueron de mole, ayocote, carne de puerco y jarochos.

Al final, la coordinación municipal de Protección Civil, reportó saldo blanco en la quema de más de 100 mil cohetones de arranque.