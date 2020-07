Omiten conductores pagar el parquímetro de la capital

Ayer fue retomado el servicio de parquímetros en el municipio de Tlaxcala y varios conductores omitieron hacer el pago por estacionarse en algunos de los lugares destinados para ello.

El Sol de Tlaxcala realizó un recorrido por zonas donde hay parquímetros y corroboró que, en algunos casos, los ciudadanos no pagaron la cuota, pero sus vehículos no fueron inmovilizados a pesar de permanecer en el lugar por más de cinco horas.

Al ser el primer día en que ese servicio es reanudado, los automovilistas que incurrieron en ello podrían no ser multados, pues el ayuntamiento de Tlaxcala valorará hacer la condonación al posiblemente no estar completamente socializada la información al respecto.

“Sí (se inmovilizaron algunos vehículos) y seguramente van a venir, entendemos que no todos están al pendiente de las noticias y de los comunicados, por lo que consultaremos con la alcaldesa Anabell Ávalos que es lo qué vamos a hacer en esos casos, que son los menos”, expresó Alma Inés Zamora Gracia, tesorera de la comuna. Por otro lado, explicó que hace aproximadamente cuatro meses, el ayuntamiento de Tlaxcala determinó, en apoyo a la económica familiar durante la pandemia de Covid-19, que los parquímetros dejaran de funcionar, pero este martes fueron puestos en marcha debido a que, con la llegada de la nueva normalidad, en la capital aumentó la movilidad. “Los ingresos del ayuntamiento no son los que quisiéramos para mantener unidades de recolección de basura y las patrullas o pagar algunos salarios, entre otra cosas, entonces lo que necesitamos es que la ciudadanía contribuya para generar ingresos”, mencionó.

Sin dar cifras, aseveró que es no es mucho el dinero que se recauda por concepto del servicio de parquímetros, pero que lo obtenido permitirá a la comuna sufragar otros gastos extraordinarios como la adquisición de gel antibacterial, mascarillas y mantener los filtros sanitarios en mercados, la presidencia municipal y áreas importantes.

EL REGLAMENTO

E artículo 7 del Reglamento de Parquímetros establece que se colocará al vehículo estacionado en la zona de parquímetros, un mecanismo inmovilizador cuando el usuario incurra en alguna infracción prevista en el Reglamento, incluso ya fenecido el plazo de tolerancia (10 minutos).

El artículo 20 prevé las sanciones respectivas como medida de apremio, en caso de incurrir en una falta como exceder el tiempo establecido en el ticket, la multa será únicamente de dos Unidades de Medida y Actualización, aunque en caso de reincidencia la multa alcanzará las cinco Unidades (403 pesos).

4 Meses mantuvo el ayuntamiento de Tlaxcala los parquímetros sin costo

Los automovilistas que no pagaron el servicio podrían no ser multados, pues el ayuntamiento valorará hacer la condonación al posiblemente no estar completamente socializada la información al respecto.

