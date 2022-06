Omiten reparación a tuberías dañadas de San Lucas Cuauhtelulpan

Pese a que gran parte de la población de San Lucas Cuauhtelulpan, en el municipio de Tlaxcala, enfrenta desabasto de agua potable, las autoridades locales son omisas ante los desperfectos en las tuberías, pues no han atendido una fuga del vital líquido en la segunda privada Independencia en el barrio de Tlayecac, acusaron vecinos de la zona.

En una denuncia ciudadana hecha a este Diario, acusaron que el desperfecto en la tubería comenzó en 2021, cuando aún permanecía la administración anterior y, a un año del actual gobierno de comunidad, sigue sin ser reparado. Lamentaron que el agua sea desperdiciada durante seis horas al día, pues tienen servicio cada martes, jueves y sábados en horario de 4:00 a las 10:00 horas.

Precisaron que no hay corriente de agua y la fuga no es visible porque el daño al tubo está por debajo del adoquín y el vital líquido va al drenaje, aunque es evidente el hoyo que provocó el paso del agua.

Los afectados agregaron que el problema va en aumento, ya que hay hundimiento en el suelo, los adoquines fueron removidos y hasta existe presencia de ratas.

Agregaron que han solicitado al presidente de comunidad, Raúl Pérez Corona, su intervención para reparar el daño, pero hasta el momento solo ha enviado a personal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para atestiguar el problema. “El presidente de comunidad mandó a su personal a corroborar y nos pidió organizarnos para atender la situación, no está cumpliendo con su función porque este problema no es de un particular y se encuentra en vía pública”, dijo un vecino.





