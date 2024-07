Operan préstamos “gota a gota” en el sur de Tlaxcala, principalmente en Zacatelco

En la total discrecionalidad y con la presunta permisividad de autoridades municipales, prestamistas de dinero han asentado su modelo de negocio en la región sur del estado, específicamente en Zacatelco.

Testigos que participan en esta mecánica financiera clandestina la relacionan con grupos de colombianos que trabajan el llamado “gota a gota”, modelo importado del país sudamericano y se estima que uno de cuatro ciudadanos acude a este crédito.

Presuntos colombianos se dedican a hacer préstamos a comerciantes y personas con necesidades económicas urgentes / El Sol de Tlaxcala

Luis N. es un ciudadano de Zacatelco que asegura que sí existen los prestamistas colombianos, a quienes se han sumado mexicanos; acuden a negocios con personas que necesitan urgentemente de dinero para pagar alguna deuda o cubrir gastos familiares.

En Facebook aparecen en muchas cuentas con nombres falsos, pero físicamente andan en los negocios dejando publicidad con números telefónicos, dan el dinero de forma inmediata y sólo piden credencial de elector, número telefónico y correo electrónico, sostiene.

Ángeles N., madre de familia, refiere que el problema surge cuando los cobros los fijan con intereses de 20 al 40 por ciento y los pagos suelen aplicarlos diario o semanalmente. “Ellos pasan todos los días a cobrar, si nos atrasamos hay amenazas, en verdad es gente peligrosa, que muestra agresividad”.

Comentó que se enteró en redes sociales de los préstamos, que van de mil y pueden ser arriba de los 20 mil pesos. “La gran mayoría son colombianos, pero también hay gente del país, que se dedica a hacer este tipo de préstamos. Hay reportes de personas golpeadas porque no tienen para pagar, no ha pasado a mayores, pero está el antecedente de los actos de violencia”.

Efraín N. es un tianguista del mercado de Zacatelco y sostiene que los colombianos llegan a cobrar alrededor de su área de trabajo a los ambulantes, “les dicen que deben pagar el derecho de piso y también lo hacen en la avenida del Parque y Lerdo de Tejada.”

Añade que “ha habido casos de que llegan a los negocios establecidos y han querido cobrar, no entendemos por qué el ayuntamiento y sus direcciones de seguridad y desarrollo económico lo permiten, nos preguntamos si acaso están relacionados”, enfatiza el expendedor de frutas y verduras.

SU MODUS OPERANDI

Los “gota a gota” circulan en motos, llevan una mochila en la espalda y siempre tienen el casco puesto para ocultar su identidad. “Cuando hablan se escucha que son extranjeros y tienen escaso diálogo con las personas, ellos llegan a lo que van, por dinero”, menciona Alejandra N, habitante de la Sección Cuarta, quien informa que un vecino que tiene una tienda le señaló que los colombianos andan “muy fuertes aquí, te visitan y te dejan hasta seis tarjetas con sus datos en las que ofrecen los préstamos; sus intereses pueden llegar diario arriba de 100 pesos, esto pasa ya en todo el municipio y también en Xicohtzinco”.

Expresa que el trabajo de los sudamericanos es silencioso y se aprovechan de gente de los negocios o que está necesitada para cubrir gastos.

“Su cobro crece por la comisión hasta el punto que se vuelve impagable. Inician con un préstamo pequeño, lo cobran normal, pero es el gancho; en Facebook hay muchos y deben investigarlos, hay una policía cibernética que debe aplicarse y evitar que más gente caiga en sus redes”.

Álvaro N. es un albañil de la Sección Segunda, que presentó problemas con la vesícula y debió pagar por una operación 20 mil pesos, al no tener dinero acudió a uno de sus compadres, quien le refirió que no tenía ese dinero, pero sabía de un grupo de personas que lo prestaban. Ante la necesidad contacto a Jerson N. quien le dio el préstamo y le permitió una semana para después empezar a pagarlo. Hoy al no tener el recurso le exigió el presunto colombiano que le pague o la deuda llegará a más de 30 mil pesos, al paso de un mes.

¿CÓMO LLEGARON?

Alberto N., quien radica en la Sección Primera, comenta que no está claro cuándo llegaron los prestamistas colombianos, pero los relacionan con el alcalde actualmente detenido Hildeberto N., con quienes operó la jornada electoral en la que salió triunfante en 2021.

El grupo no solo se posicionó en manejar dinero y darlo con intereses a gente necesitada, sino que se involucra en asuntos delictivos al realizar presuntamente el cobro de derecho de piso a comerciantes no establecidos, en el primer cuadro de Zacatelco, menciona.

Además dice que a finales del año pasado, en una manifestación de ciudadanos, el alcalde Hildeberto N. ordenó que golpearan a los inconformes, que estaban contra su gobierno por la falta de servicios. “Ahí fue visible sus perfiles, hay videos que fueron grabados con palos y ellos atacaron a hombres y mujeres sin permitirles su libre manifestación”.

GOBIERNO SABE DE LOS COLOMBIANOS

En abril de 2023, la Confederación Nacional de Secretarias y Secretarios de Seguridad Pública de los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos y Ciudad de México acordaron que la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) atendiera la problemática de los préstamos “gota a gota”, el que es atribuido a personas provenientes de Colombia, quienes otorgan préstamos para luego volverse difícil de pagar y así amenazan a las víctimas e incluso han llegado a quitarles la vida. Este modo de operación financiera ha sido detectado en diferentes municipios de la entidad, al sur del estado se agregan San Pablo del Monte, Apizaco, Chiautempan, Calpulalpan y Tzompantepec, entre otros.

CONTROL DEL PRIMER CUADRO

En Zacatelco, los colombianos han tomado atribuciones del gobierno municipal, acusó Luis Roberto N., quien tiene un establecimiento comercial en el centro del municipio.

Aquí en Zacatelco se habla de que fue creada una dirección de relaciones exteriores, en la que está al frente un colombiano, es un tema que debe ver migración federal, porque tengo entendido que los extranjeros no pueden ostentar cargos públicos en gobiernos de México

Subraya que esos sudamericanos lideran a cobradores de comerciantes ambulantes, lo hacen sobre el parque municipal, la avenida del parque, en Lerdo de Tejada, “los gota a gota cobran piso, igual lo hacen en el mercado, son identificados porque hablan diferente a los mexicanos”.

Sostiene que la red de prestamistas domina espacios públicos, “por lo que hay temor en los ciudadanos, los vecinos tienen conocimiento que cobran por sus préstamos y por el derecho de piso, se supone que Hildeberto N. permitió su entrada, en el mismo ayuntamiento no quieren decir quiénes son, pero deben saber quiénes hace esos cobros, quién es su líder y por qué no los quieren quitar.

¿QUÉ ES EL GOTA A GOTA?

De acuerdo a información del gobierno colombiano el “gota a gota” son préstamos informales ofrecidos por particulares que brindan a la persona que hace la solicitud cierta cantidad de dinero para cubrir una necesidad de consumo urgente. Este tipo de préstamos no requiere ningún estudio de crédito previo por parte del usurero.

Los préstamos “gota a gota” se utilizan con mucha frecuencia en Colombia, ya que normalmente se prestan pequeñas cantidades de dinero, las cuales se cobran en períodos inferiores a un mes, aliviando así las necesidades inmediatas de quien solicita el crédito.

Estos no son vigilados por una entidad supervisora del estado y dependen exclusivamente de la negociación entre el prestamista y su cliente, como ocurre en México.

“GOTA A GOTA”

"La gran mayoría son colombianos, pero también hay gente del país, que se dedica a hacer este tipo de préstamos. Hay reportes de personas golpeadas porque no tienen para pagar, no ha pasado a mayores, pero está el antecedente de los actos de violencia”

Ángeles N. Madre de familia