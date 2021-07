Pagará Nanacamilpa 1.3 mdp por finiquitos

El presidente municipal de Nanacamilpa, Víctor Hugo Sánchez Flores, anunció que pagará a sus trabajadores un finiquito por fin de administración, por lo que erogará un millón 300 mil pesos de ahorros del fondo general de participaciones.

Municipios Pocas luciérnagas aparecen en bosques de Nanacamilpa

Aunque la ley no lo prevé, adelantó que platicará con su Cabildo y, si lo aprueban, también les dará un bono económico a manera de gratificación.

1.3 mdp pagarán en Nanacamilpa por el pago de finiquitos, dijo el alcalde/ Jesús Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

Refirió que no dejará problemas en temas laborales, pues se comprometió con sus trabajadores que no los despediría, pero tampoco los basificaría, así que no habrá ingreso de sindicatos en Nanacamilpa.

Municipios Luciérnagas, posible respiro para artesanos

El compromiso fue que todo compañero que llegó en mi administración se tiene que ir conmigo, le respetamos sus derechos laborales en todo momento y ahora les daremos un finiquito por la terminación de la relación laboral, soltó.

Entrevistado en el municipio, aseveró que no pretende dañar la hacienda pública municipal, ni excederse en la disposición de los recursos públicos.

Lee también: [Video] El momento de brillar ha llegado a Tlaxcala

LA ENTREGA-RECEPCIÓN

Por otro lado, comentó que todavía no tiene acercamiento con el alcalde electo, Oswaldo Manuel Romano Valdés, pero el Órgano de Fiscalización Superior les ha proporcionado los formatos, mediante los cuales se dará paso al proceso de entrega-recepción.

Local Se espera el arribo de 40 mil visitantes al Avistamiento de Luciérnagas

Entregaremos números alegres, ya que las cuentas públicas de los años 2017, 2018, y 2019, se han aprobado sin salvedades, esperamos la notificación del pliego de observaciones de la cuenta 2020, puntualizó.

Sánchez Flores mencionó que en cuanto al tema de la de la cuenta pública de 2021, las autoridades municipales de Nanacamilpa, al igual que el resto de las comunas, quedará al pendiente de las auditorías.

No te pierdas: Pocas luciérnagas aparecen en bosques de Nanacamilpa

En cuanto a las obras, aseguró que tienen cinco pendientes, pero proyectan entregarlas el uno de agosto, pues al momento presentan un avance aproximado del 70 o del 80 %, pues los retrasó las lluvias.

El alcalde refirió que no dejará problemas en temas laborales, pues se comprometió con sus trabajadores que no los despediría, pero tampoco los basificaría.

Más información: Luciérnagas, posible respiro para artesanos

Roban señales viales en zona de la #Malinche



Sumado a ello, visitantes han dejado basura; solicitan a la gente que respete los bienes públicos... https://t.co/rAfn0BuVZF#Tlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) July 12, 2021

Continúa leyendo:

Local Operarán centros de avistamientos de luciérnagas, al 30 por ciento y con previa reservación

Local Acatar aforo de visitantes en los centros de avistamiento de luciérnagas: Víctor Sánchez