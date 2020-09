Pandemia limita labor de ejidatarios de Xicohtzinco

El 70 % de ejidatarios de Xicohtzinco está activo en su labor agropecuaria en un año en el que la pandemia ha afectado su producción, aseguró el presidente del comisariado, Victoriano Corte Jaramillo.

Comentó que los problemas económicos que han surgido por la Covid-19 han limitado los trabajos en el campo y la comercialización de los productos.

“Esta pandemia provocó muchos estragos, los compañeros no trabajaron como debe ser, además de que no ha fluido el apoyo del gobierno al campo de nuestro municipio”, refirió.

Señaló que ante esta circunstancia la cosecha será raquítica, “para salir adelante necesitamos que haya inversión, pero no hay dinero, Xicohtzinco no cuenta con recursos, no mandaron apoyos”.

Sostuvo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que iban a regalar abono a los campesinos, “pero fue una mentira”. Dijo que en esta comuna del sur de la entidad son casi 400 ejidatarios registrados, quienes combinan su labor de ser campesinos y obreros, “siguen trabajando sus campos, pero se ha descuidado por los altos costos de los insumos, de los abonos químicos y la mano de obra”. Añadió que “muchos no tienen posibilidad de comprar todo para sacar una buena cosecha, los tractoristas sufren por el diésel ya que todos los insumos son caros”.

Reconoció que “muchos optaron por abandonar sus tierras, quienes tienen vacas, animales –cerdos y caballos- siguen trabajando como cada año, siembran pastura y alfalfa”.

