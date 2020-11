Persisten las fallas en los CFEmáticos de Zacatelco

Continúan los problemas en el servicio de los CFEmáticos en Zacatelco, pues no da lectura a los billetes y prolonga el tiempo en el trámite de usuarios.

Ante la situación, vecinos de Zacatelco y comunas circunvecinas, que acuden a hacer pagos por el consumo de energía eléctrica en sus domicilios, reportaron constantes fallas de la Comisión Federal de Electricidad, que los ha obligado a regresar a sus casas sin saldar sus cuentas.

Al respecto, Rosario Gómez Alaniz, habitante de la Sección Primera, sostuvo que en últimos días los CFEmáticos no aceptan billetes de 50, 100 y 200 pesos al registrar fallas en su lectura, por lo que al no tener otros fondos económicos no logran cerrar su trámite de pago.

Refirió que tanto trabajadores como el elemento de seguridad de la institución se limitan a decir que no pueden hacer nada y que deben insistir en introducir los billetes para cumplir con su pago.

Por su parte, Alberto Flores Hernández, del municipio de Teolocholco, dijo que es lamentable que no puedan cubrir su deuda bimestral con normalidad, ya que los cajeros, que lucen viejos y obsoletos en programación tecnológica, rebotan los billetes y, en algunos casos, los absorbe sin registrarlos. Señaló que a Zacatelco asisten muchos usuarios de la CFE de Quilehtla, Acuamanala, Teolocholco, Ayometla, Mazatecochco y hasta Papalotla.

Tres CFEmáticos están ubicados en el municipio de Zacatelco y su servicio es deficiente con constantes fallas.

